Obchodní firmy prodělávají na tom, že nemají telefonický kontakt

Je to stále horší a horší. Firmy na internetu šetří na zaměstnancích a nakonec na to doplácejí. Je to jejich chyba.

Mohu poskytnout dva příklady z mé osobní zkušenosti. Objednal jsem si na Allegro přes internet počítačovou klávesnici, posílanou z Číny. Trochu to trvalo, ale přišla. Obdržel jsem ji v Zásilkovně. Čekal jsem, že tam za ni zaplatím, ale prodavač nic nechtěl, že to nemá kam předat. Tak jsem se pokusil napsat přímo do Allegro. Ale Allegro neodpovídalo a nebylo možné jim alespoň telefonicky sdělit, že chci zaplatit. Chtěl jsem číslo jejich účtu, ale nic... Marné byly různé pokusy na jejich internetové adrese. Sami od sebe mi dvakrát napsali, že jsem dlužen, dokonce různé částky, ne tu, za kterou jsem to objednal, ale bez čísla účtu. Reagoval jsem na jejich upomínky, ale no reply...Tak jsem jim pořád dlužen za klávesnici a nemám žádnou možnost svůj dluh splatit.

Druhou neblahou zkušenost mám s firmou TEMU. Je to jinak vynikající firma, která dodává levné zboží přímo z Číny dovezené a zde rozesílané. Mně například přes Zásilkovnu. Objednal jsem si u nich 3 baterky. Zaplatil jsem za ně a oni mi je poslali. Za deset dní nato mi Zásilkovna oznámila, že mám u nich balík od TEMU. V duchu jsem si řekl, co mi to posílají, vždyť jsem si nic jiného neobjednal a baterky už mám. Tak jsem zašel do Zásilkovny a dříve, než jsem balík převzal, jsem jej bez otevření prohmatal. Přes obal jsem cítil, že jsou tam zase tři krabičky, stejné, jako ty předcházející s baterkami. V Zásilkovně jsem řekl, že jde asi o omyl, že jsem zboží již dostal, a požádal jsem je, aby to do TEMU vrátili s tím, že jde o omyl. Následovalo od TEMU plno omluv: omlouvají se, že mi kurýr nemohl doručit zásilku asi proto, že byla špatná adresa (???), a ta se vrátila, že mi tedy vrátí peníze. Na tlačítko „vrátit peníze“ jsem neklikl, protože nemohu chtít vrátit peníze, které jsem nezaplatil. Myslel jsem si, že je to již v pořádku. Neměl jsem totiž možnost jim sdělit, že jde o omyl, že to poslali omylem dvakrát. Když jsem se pokoušel domluvit přes internet, nebyla tam žádná vhodná kolonka a žádný telefon na člověka, kterému bych to mohl vysvětlit. Dnes mi oznámili e-mailem, že vzhledem k tomu, že jsem nezaškrtl požadavek na vrácení peněz, tak mi je přesto posílají na můj účet do banky.

