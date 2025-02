Obávám se rozpadu nebo rozdrobení Evropské unie

Důvodů by mohlo být několik: von der Leyenová, migrační pakt, Lisabonská smlouva, omezování svobody slova, celní politika, Green Deal, neschopná komise a další.

Všichni, kteří sledují politický vývoj a urputnost šéfky EK, jsou si toho vědomi. Nemám na mysli rozpad Evropské unie jako celku, ale její rozdrobení a odchod některých států, podobně jako se to stalo ve Velké Británii. Některé členské státy se brání diktátu Evropské komise a jejím pokutám za neplnění zásad evropského práva. Už samotná Lisabonská smlouva, která změnila původní záměr evropských států být celkem svobodných a svrchovaných států, které se spojily pod praporem společné vůle po volném pohybu osob, zboží a kapitálu, se stala příčinou neustále se objevujících problémů. Evropská komise se chová jako evropská vláda. Přestože je pod kontrolou evropského parlamentu, zneužívá svoji moc díky těm evropským poslancům, kteří tam mají většinu a sledují především prospěch svých mateřských zemí. To by bylo v pořádku, všechny demokratické státy mají své parlamenty a jejich vlády jsou tím parlamentem kontrolovány. Když to srovnáme například s Českem - současná česká vláda má v parlamentu většinu a podle toho jí všechno při hlasování v parlamentu prochází. Opozici nezbývá nic jiného, než se bránit i obstrukcemi, což je nedůstojné a nežádoucí, ale nic jiného nedokáže. Blíží se volby a všichni čekají, zda se něco změní. Volby do Evropského parlamentu se konaly nedávno a nic se nezměnilo. Většinu tvoří stále ti, co podporují Green Deal a další nesmyslnosti. Evropa ve své výkonnosti klesá a s tím oni nic nedělají. Na co se čeká? Snad ne na to, že Donald Trump bude neviditelnou rukou řídit Evropu? Nebo se čeká, že některým členům Evropské unie dojde trpělivost s nadvládou nikým nevolené Evropské komise? Nebo se bude čekat na další volby do EU? Neznám odpověď, ale mám obavu.