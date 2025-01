Nové formy antibabišismu před volbami

Pamatujeme si velice dobře, co způsobilo pád pana Babiše v minulých volbách. O co se antibabišisté pokusí letos?

Ten pád před 4 roky byl způsoben dvěma hlavními příčinami. Tou první bylo rozhodnutí Rychetského, že mohou vznikat koalice a tak snadněji vejít ve velkém počtu do sněmovny. Tou druhou byl oznámení a mohutné rozšíření zprávy jedné novinářky, že pan Babiš má utajený zámek ve Francii a nemá zaplacené nějaké daně. Přesně už nevím, co nezaplatil. Týden před volbami. Mezi další argumenty některých koaličních poslanců bylo, že je to Slovák a neumí pořádně česky. To způsobilo jeho prohru ve volbách. Protože mnoho voličů odradilo, že tento magnát si dovolí utajený zámek ve Francii. To musí být pacholek a závistivci ho nevolili.

Jak to bude před letošními volbami, lze zatím zčásti odhadnout podle vyjádření zástupců pětikoalice, ale to hlavní přijde těsně před otevřením volebních místností a takový útok si ani ve snu neumím představit. Ale začnu tím, co si představit umím: Babišovi jsou pravděpodobně sympatické některé názory a postoje Kateřiny Konečné. V nedělní partii Terezy Tománkové jsem si všiml, že pětikoalice nenávidí komunisty a paní Konečnou zařazují mezi komunisty z padesátých let. Mnoha ústy jí předhazují střílení na hranicích, zavírání hranic i tzv. antikomunistů a podobně. Jako kdyby ona osobně za to mohla, když v době pádu komunistického režimu jí bylo osm roků! Četli tyto vzdělané dámy, Decroix a Nerudová, program KSČM? Chraň pánbůh pana Babiše aby někdy jediným slovem pochválil paní Konečnou. Byl by to hřebík do jeho volební prohry. Pan Babiš správně říkal, že co bude po volbách, to se uvidí. Kdo s kým se také uvidí. Je zbytečné o tom spekulovat a ani moderátorka paní Tománková – byť je velice schopná – ho k tomu nepřiměla. Novinářka má právo se ptát co bude až bude, ale vymáhat za každou cenu znovu a znovu odpověď, není profesionální.

Čtenáře mého blogu prosím, aby v diskusi napsali, jaké antibabišovské útoky mohou ještě přijít. Budu vděčný