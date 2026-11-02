Nesleduji Český rozhlas a Českou televizi už delší dobu také ne. Měl bych jít protestovat?
Jistě, opozice k vyvolávání protestů všemi způsoby vybízí a argumentuje zcela nesmyslně tím, že vláda bude určovat, co se smí a nesmí vysílat. Zkrátka že omezí svobodu tisku.
Teď o mých zkušenostech: Rád jsem se díval na pořad pana Moravce. Postupně to přestal být pořad televize, ale pořad pana Moravce. Vybíral si jen ty diskutující, kteří se mu hodili, tehdejší opozici ignoroval, a když nakonec ignoroval i Tomia Okamuru, prohlásil, že on a jen on rozhoduje, koho pozve. Nakonec v České televizi skončil. Když Česká televize vysílá zprávy, uvede jeden příspěvek od člena vlády a vzápětí tři nebo čtyři odporující příspěvky od opozice. A tomu ČT říká rovnovážné zpravodajství? Český rozhlas jsem neposlouchal vůbec, tak nemohu posoudit, ale platit musím. Proč?
Opozice argumentuje obavou, že vláda bude rozhodovat o tom, co se vysílat bude a co nebude. Ale jsou to nesmyslné argumenty. Je tu několik nezávislých kontrolních orgánů, které to v případě stížností mohou posoudit. Dále je tu – opozicí oblíbený – Ústavní soud, který může rozhodnout, zda stížnost je či není oprávněná.
Tak proč tolik křiku a demonstrací? Nebo je to jen záminka rozeštvat společnost a vyvolat převrat a nové volby?
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