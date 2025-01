Několik slov o Romech

Na internetu se objevila zpráva ČTK, kde se píše o Romech. Dovolím si k tomu něco z minulosti připomenout.

V článku, tam otištěném, se píše o sporu dvou vládních zmocněnkyň pro záležitosti romské menšiny s místostarostkou Ostravy-Přívozu paní Mgr. Alenou Pataky. Když jsem si to přečetl, vzpomněl jsem si na dvě věci. Kdysi dávno jsem byl v Belgii autem. Zaparkoval jsem na jednom místě na kraji města, kde parkovalo asi osm obytných vozů s romskými rodinami. Ti všichni ráno šli do města, sbírali všechno možné, prohlíželi kontejnery, sem tam zazvonili u domů a ptali se obyvatel na něco, do svých vozů kdeco nosili, viděl jsem také jednoho, jak něco přinášel překryté vlastní svlečenou košilí, snad to bylo něco ukradeného, nevím. Večer zase odjeli zaparkovat jinam, zřejmě do jiného města.

Také si neurčitě vzpomínám, že jsem v jednom odborném časopise četl, že jedna skandinávská rodina (myslím, že to byli Švédové) adoptovala velmi malého chlapečka romského původu. Bylo to ještě batole a mám dojem, že byl adoptován z Česka. Ale to si nejsem jist. Chlapec v severském prostředí u bohaté rodiny vyrůstal v dobré péči. Když dorostl do svých náctých roků, začal se projevovat typicky romskou náturou - drobnými krádežemi, podvody, nechozením do školy, výtržnictvím. Dva lékaři se tímto chlapcem zabývali a ve své společné vědecké práci napsali to samé, co tvrdí paní Pataky: že Romové mají od přírody jinou genetickou výbavu než bělošská většina. Oba pánové byli kvůli tomu článku zbaveni doktorského titulu a také zaměstnání. Doufám, že to paní Pataky nehrozí. Co ale s touto romskou přirozeností?

Nejsem odborník na romskou problematiku, ale dovolím si uvést svůj názor, pouhý názor laika. Absolvovat celou povinnou školní docházku by mělo být povinné i pro romské děti. Kdo by ji nedokončil, toho přeřadit do internátní školy s pevným, ale citlivým přístupem. Tam by byli donuceni školní docházku dokončit pod dozorem pedagogů a psychologů, kteří by dětem vštěpovali chování, odpovídající chování neromské většiny ve společnosti. Děti by mohly domů jen na sobotu a neděli. Příspěvky na toto dítě by nedostávali rodiče, ale internátní škola. Odůvodnění je jednoduché: nezvládají výchovu dětí. Kdyby dítě uteklo z internátní školy nebo se do ní nevrátilo, postihnout nejen dítě, ale i rodiče. Nejsem právník, ale zákonodárci si s tím určitě poradí. Tomu, kdo tvrdí, že všechny děti mají mít stejná práva, je třeba připomenout, že i stejné povinnosti. A rodiče zase rodičovské. Za proklínaného, ale i chváleného totalitního režimu bylo povinností pracovat. Dnes není a Romové se o to málo snaží, spíše se práci vědomě vyhýbají.

Výchova a výuka takových nezvladatelných dětí se podobá výchově jiných nezvladatelných dětí, jako jsou ukrajinské děti v Česku. Internet i ministerstvo školství jsou plné stížností ředitelů a učitelů škol, kteří upozorňují na to, že tyto děti se nejen špatně, ale navíc neochotně učí a kazí morálku i výsledky výuky ve třídě, ve které jsou. Ukrajinské děti díky Trumpovi dostanou možnost vrátit se na Ukrajinu. Rodiče s dětmi, kteří tady zůstanou a budou řádně pracovat, se o řádnou výchovu svých dětí budou muset postarat. Alespoň doufám. Horší to bude s Romy. Ti nepracují a pracovat ani studovat nechtějí, berou dávky a plánovitě se rozmnožují více a více na účet státu, až jich jednou bude většina. My starší si pamatujeme, že jich v Česku bylo za první republiky málo a dnes jich je mnohonásobně více. Pokud stát nic neudělá, budou za čas tvořit takovou menšinu, až to už nebude menšina. Jejich internátní výuka a výchova – u těch nezvladatelných – by pomohla trochu usměrnit jejich genetickou výbavu. Alespoň doufám a alespoň trochu.