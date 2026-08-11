Několik slov o eutanazii
s trochu mírnější formou, aby to snáze prošlo.
Mně se navrhovaná řešení řešení nelíbí. Proč v Česku není povolena eutanazie jako řešení pro lidi, kteří už nechtějí a nemají důvod dále žít? Argumentace věřících je, že co Bůh dal, člověk nemá právo ukončit. Ponechme stranou jejich argumentaci, protože o ni teď nejde. Mám na mysli obecní princip rozhodování člověka dle vlastní vůle. Žádný člověk si nepřál mít v životě nesnesitelné bolesti ani nemoc, kterou nelze vyléčit. Proč mají poslanci rozhodovat o tom, zda člověk smí či nesmí umřít na vlastní přání? Tady přece nejde o přání a názor zdravých poslanců, tady jde o právo svobodného svéprávného člověka. Mnohý člověk nechce v takové - již neřešitelné situaci - být na obtíž a je jedno, zda rodině nebo pečovatelské službě. Člověk je svobodný tvor a měl by mít možnost rozhodnout o svém bytí a nebytí. Proč to jde jinde, také v některých evropských zemích, ale ne u nás? Proč nectíme právo člověka, opakuji: svobodného člověka. Původně navrhovaný zákon předpokládal, že lékaři na žádost žadatele musí rozhodnout, zda jeho situace a stav je slučitelný s normálním stavem jeho bytí na tomto světě. Nebo zda jsou vážné důvody souhlasit s jeho dobrovolným úmrtím. Ale to není řešení a odporuje právu člověka na svobodné rozhodnutí o svém životě - na což má nezadatelné právo.
Co takovému člověku zbývá: skočit pod kola nákladního auta, pod jedoucí vlak nebo skočit z vysoké skály… To by zákonodárcům nevadilo? Že by se zastavila doprava, lidé by se nedostali tam, kam potřebují, zaměstnalo by to policii a zbytečně i záchranáře... S tím by byli poslanci spokojeni?
V tisku se objevila zpráva, že vláda by souhlasila s lidovým referendem o lidském právu na smrt. Proč by o tom měli rozhodovat zdraví lidé, kterým nic není? Kdo a kdy ho vyhlásí? Proč máme na to čekat.
Píši o dobrovolné smrti také z hlediska situace jednoho konkrétního člověka, který nemá žádné nesnesitelné bolesti a neleží na smrtelné posteli. Narodil se s genetickou vadou, kterou v té době nikdo neznal. Jmenuje se Usherův syndrom 2. typu. Od útlého dětství měl silnou ztrátu sluchu a naučil se odezírat ostatním z úst. Pigmentová degenerace oční sítnice se začala projevovat mnohem později, a proto mohl pracovat tři desítky let v běžných povoláních nebo podnikat. Pak jeho pracovní kariéra skončila. V současnosti – za poslední rok – se jeho zrak výrazně zhoršil. Vše vidí jako přes silně špinavé brýle, a navíc jako když se dívá přes trubici, se ztrátou kontrastu. Je pro něho problém chodit po ulici, doma svítí po celý den mnoha světly, a přesto velice špatně vidí. Až to dojde do úplné krajnosti, bude chtít ze života odejít. Jak to má udělat? Nechat se odvézt do Švýcarska někým, kdo pak bude souzen za trestný čin nápomoci k sebevraždě? Nebo hledat někoho, kdo mu prodá penobarbital sodný, aby mohl umřít doma? Nebo se dámy a páni poslanci slitují a přijmou zákon o eutanazii, aby nezůstali v Evropě poslední?
Karol Wild
Otevřený dopis panu arcibiskupovi a Nadaci pro svatovítské varhany
Začátkem roku 2017 mne moje paní Magdaléna – již na smrtelné posteli – požádala, abych jejím jménem daroval 300 tisíc korun na jednu prospektovou píšťalu.
Karol Wild
Upalování čarodějnic, ale proč ne čarodějníků?
Dovedu si představit, co se děje v hlavách žen a děvčat, když vidí, jak nad vatrou hoří ženská postava coby čarodějnice. Nechtěl bych být v jejich kůži.
Karol Wild
Setkání se sudetskými Němci v Brně je česko-český problém
Toto setkání vzbuzuje obrovské vášně a negativní postoje, prezentované na internetu. Dovolte mi několik slov.
Karol Wild
Otevřený dopis administrátorům blogu i.DNES.cz
Předem upozorňuji, že jsem si vědom toho, že nemohou dělat víc, než dělají. Mám na mysli kontrolu textů.
Karol Wild
Otevřený dopis Andreji Babišovi
Napsal jsem ho Andreji Babišovi osobně, ale považuji za vhodné, aby se s ním seznámili i jiní. Přeji všem čtenářům hezké svátky!
|Další články autora
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Ve Velké Bíteši začíná fungovat re-use centrum, lze tam odložit použitelné věci
Ve Velké Bíteši na Žďársku začíná sloužit nové centrum, v němž mohou lidé bezplatně odkládat...
Při požáru domu na Ostravsku utrpěla seniorka těžké popáleniny
Při požáru rodinného domu ve Václavovicích na Ostravsku utrpěla v pondělí dopoledne...
Oblíbený náhon na náměstí ve Velké Bystřici je kvůli suchu bez vody
Kvůli dlouhodobému suchu a výraznému poklesu hladiny řeky Bystřice vyschl zhruba čtyři kilometry...
Rekonstrukce ZŠ Švermova v Liberci skončí až na podzim, výuku to neohrozí
Přestavba pavilonu městské Základní školy Švermova v Liberci - Františkově skončí až na podzim....
- Počet článků 197
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 817x