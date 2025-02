Několik slov k válce - potřetí

Když se ohlédnu za sebe, na svůj život, musím konstatovat, že jsem poznal, že věci zdánlivě složitě a neřešitelné jsou v podstatě jednoduché a snadno řešitelné.

K tomu je třeba také trochu přemýšlet. Napadá mne hned jednání politiků. Třeba Orbán nebo Fico – všichni jim vyčítají, že jeli do Moskvy a mluvili s Putinem. Ale proč by neměli? Jak se mají dozvědět, proč Putin zahájil agresi proti Ukrajině. Po celou dobu tříleté války se nikde v politickém ani mediálním prostoru neobjevilo Putinovo zdůvodnění této agrese. Odkud se měli Orbán i Fico včetně Trumpa dozvědět, oč Putinovi jde a proč ta agrese? Je velice jednoduché zdůvodnění jejich setkání. Nechápu, že nikdo z kritiků těchto politiků nepochopil, proč tam ti tři politikové jeli – dva do Moskvy a jeden do Rijádu.

Další nesmyl se řítí politikou i tiskem: že je nepřípustné, aby se Trump v Rijádu setkal jen s Putinem a ne se Zelenským. Ale on tam jede stejně tak, jako jeli Orbán a Fico. Zjistit od Putina co, proč, jak… Se Zelenským již Trump mluvil, dokonce několikrát a jeho názory a postoje zná jako své boty. Ale s Putinem mluvil jen telefonicky a každý z nás ví, že telefonický rozhovor není to pravé ořechové. A že se Trump zlobí na Evropu ústy pana Vance, nelze se divit. Zcela oprávněně narážel na svobodu slova. Mohu to dokázat na svých článcích na mém blogu.idnes. Už tam zapracovala administrativa blogu s tím, že píši něco, co se psát nesmí. Zřejmě se opřela o přílepek k Lex Ukrajina. Tak jsem zvědav teď, zda mne zase stáhnou z hlavní strany blogu. O Evropské unii a Evropě se asi také nesmí psát špatně, ale přesto si to zde dovolím. Evropě se nelíbí, že se nezúčastní jednání o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Evropa se sice snaží pomoci všemi způsoby tomu, aby Ukrajina válku vyhrála (zrovna včera jí EU poslala jeden a půl milionu dělostřeleckých granátů), ale trochu přemýšlivým lidem dochází, že jde o válku mezi Ruskem a Ukrajinou a Evropě do mírových jednání v podstatě nic není. Jsem přesvědčený, že se tato válka nedá vyhrát a musí se jednat ne o příměří, ale o míru. A to mezi těmi, co válčí, ne s Evropou.