Navrhuji zrušit Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Je zcela zbytečný a zaměstnává kopec lidí, kteří nevyvíjejí žádnou činnost v prospěch českého jazyka. Stát by ušetřil dost peněz.

Jednoho dne jsem si jako obvykle prohlížel internet a našel jsem na první stránce v názvech hned 4 (slovy čtyři) články se slovem podcast. Jako člověk neznalý a navíc v domnění, že jde o anglické slovo, začal jsem pátrat. Chtěl jsem vědět, co za slovo se to najednou objevilo. Vzal jsem si do ruky slovník anglického jazyka a hledal... Nenašel jsem. Pak jsem se podíval, kdo ho vydal, a zjistil jsem, že vydavatelství Levné knihy. Usoudil jsem, že když je to od levných knih, že to asi odflinkli. Tak jsem si vzal akademický slovník anglického jazyka - což už je významnější instituce - ale dopadl jsem stejně špatně. Přitom jsem také zjistil, že ten slovník od Levných knih je obsáhlejší než ten akademický. Ale ani tam jsem to slovo nenašel.

Usoudil jsem, že mé slovníky jsou již staršího data a angličtina se vyvíjela. Zašel jsem do největší prodejny knih v Praze, do Luxoru na Václavském náměstí. Paní prodavačka byla velice ochotná a přinesla mi židli, abych u regálu s anglickými slovníky mohl sedět. Hledal jsem a hledal, ale slovo „podcast“ jsem v žádném nenašel. Pak jsem to zkoušel kombinovat.

Slovo „pod“ znamená v češtině lusk. Hledal jsem dál „cast“. Vyšlo mi hodit, vrhnout a podobně.

Nakonec jsem se podíval do wikislovníku a našel: Podcast je spojení anglických slov - lépe řečeno části dvou anglických slov, a to iPod = přehrávání, přenos zvukových záznamů a druhé části slova broadcast = vysílání. To aby se ani Angličan v tom nevyznal, natož Čech nebo Slovák. Co na to Ústav pro jazyk český naší slavné akademie? Nemohl by stvořit české slovo, třeba i složené a doporučit to veřejně? K čemu je vlastně, když všude čteme a slyšíme angličtinu? Co dělá pro to, aby čeština zůstala českým jazykem a ne směsí stále více se vkrádající angličtiny? Vedle v sousedství mám prodejnu potravin, skoro jedinou na Malé Straně. Kdysi měla nad vchodem český název, dnes je tam jen a jen Grocery Vacek...Ani slovo česky! Chudák pan Vacek, zakladatel obchodu. Ještě má štěstí, že slovo Vacek se nedá přeložit do angličtiny.

Co dělají zaměstnanci Ústavu pro jazyk český, když se žádným způsobem nesnaží propagovat češtinu v Česku? Zkoumají asi, jak se čeština pomalu mění na angličtinu, a za pár roků budou vydávat publikaci o tom, co se stalo s češtinou? Jak se změnila v angločeštinu?

Přitom mne napadá takové srovnání s Londýnem. Jak by se českým turistům líbilo, kdyby v celém Londýně nacházeli jen české nápisy? Připadali by si, že jsou v Anglii? Stačí si odpovědět na tuto otázku a pochopíte, že byste se necítili jako v Anglii. Vlézt cizím turistům - s prominutím víte kam - na tom má nepřímou zásluhu i ústav akademie.