Modro-žlutá tramvaj pro Ukrajinu představuje dobrý skutek, který utek´

Na internetu se objevila fotografie modro-žluté pražské tramvaje s anglickým nápisem. Přišla s tím na internet paní Liana Janáčková, které tímto děkuji.

Protože neumím anglicky a žiji v Česku, neumím si přeložit, co je tam napsáno. Ale hlavně proč jezdí po Praze? Je to už starší typ 8161, zřejmě opravený a určený pro Kyjev. Ale proč je tam ta angličtina? Vždyť Ukrajince by určitě potěšilo, kdyby po Kyjevě nebo jiném ukrajinském městě jezdila česká tramvaj s ukrajinským nápisem, kterým bychom jim připomněli, že stojíme při nich. Soudím tak, protože si neumím vysvětlit několik věcí: anglický nápis, modro-žlutý nátěr, za který zaplatil Dopravní podnik 243.282 Kč (haléře jsem vynechal). Pozor! Pouze za to přemalování tramvaje! A proč jezdí po českém městě s anglickým nápisem? Vždyť žádnému Čechovi nechybí povědomí o tom, že Ukrajinu podporujeme zbraněmi, včetně nelegálně tam dopravených dronů, ubytováním uprchlých Ukrajinců i jejich finanční podporou. Mám obavu, že dokud ta tramvaj nebude na Ukrajině, ale bude jezdit po Praze, bude nám pro smích. A to by vůči Ukrajincům nebylo dobře. Navíc by Ukrajincům pomohlo víc, kdybychom jim tu tramvaj bez nápisu poskytli a k tomu těch 243 tisíc korun navíc, ať si za to koupí, co potřebují. Určitě by je neutratili za nápis v angličtině. To jen my jsme takoví hlupáci, kteří nevědí, co s penězi daňových poplatníků.