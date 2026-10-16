Místní politika – zákon o Společenství vlastníků jednotek - dobrý úmysl, ale špatná praxe
Kdysi to bylo tak, že vedoucí správy majetku na úřadu obce nebo v Praze na Městské části jednou do roka svolal spoluvlastníky domu k sobě do kanceláře a tam projednali, co bylo třeba. Jenže přijetím zákona o Společenství vlastníků jednotek se situace úplně změnila. Městská část - která je u nás s více jak 61 procenty většinovým vlastníkem domu - si našla soukromou firmu, která ji na shromážděních SVJ zastupuje. Ale její zástupci na shromážděních vždy mlčí a o dům se nezajímají. Bydlíme ve starobylém, historicky vzácném domě, který stojí přes 600 roků, ale náš předseda se chová, jako kdyby bydlel v paneláku.
Spoluvlastnické rozdělení našeho domu vypadá takto: Většinovým vlastníkem je MČ s více než 61 % podílu na domě, zastoupena pracovníkem najaté soukromé firmy. Dalšími spoluvlastníky jsou tři majitelé bytů.
Několik roků po sobě jsem si všiml, že pracovník soukromé firmy, jako zástupce obce, se nikdy na shromáždění k ničemu nevyjadřuje, není členem výboru, nemá žádné připomínky a nikdy nehlasuje. Pouze se zdrží hlasování. Tak jsem se šéfa té firmy jednou zeptal: proč? Odpověděl mi a jeho důvody byly velice rozumné: Aby se mohl za MČ vyjádřit, musel by předem z programu shromáždění vědět, o čem se bude jednat, aby se na úřadu mohl zeptat, jak má za MČ reagovat a hlasovat. To jsem pochopil. Skutečnost byla zcela jiná. Zástupce obce zřejmě dostal od obce příkaz do ničeho se nemíchat, o ničem nehlasovat, nebýt členem výboru SVJ. A podle toho se všichni chovají...
Uvedu jeden z mnoha příkladů, jak to na posledním shromáždění před rokem vypadalo. Navrhl jsem předem k projednání úpravu domovního světla, které díky špatnému umístění málo svítí na spodní část schodiště. Zástupce MČ prohlásil, že se k mému návrhu nebude vyjadřovat. To stačilo předsedovi k tomu, aby můj návrh jednoduše neprojednal. Podobně to bylo s hlasováním o kandidátech do výboru SVJ. Přihlásil jsem se, že mám zájem být jeho členem, protože v domě bydlím velice dlouho a znám ho dobře. Dopadlo to takto: Dva menšinoví vlastníci se vzájemně zvolili do výboru a mne nezvolili. Zástupce MČ mlčel jako vždy. Tak vznikl dvoučlenný výbor v rozporu se zákonem i stanovami SVJ – a ani zástupci většinového vlastníka, jímž byl velice vzdělaný Mgr. et Mgr. to nevadilo a nezakročil. Jeho povinností bylo upozornit na protiprávnost tohoto jednání a nebezpečí možné žaloby z mé strany, což neudělal.
Od té doby předseda SVJ našeho domu rozhoduje úplně sám s přitakáním od druhého spoluvlastníka. Třetího zcela ignoruje a zástupce většinového vlastníka mlčí a mlčí...
Ptám se: Městské části už je úplně jedno, co se v rámci SVJ s domem, kterého je většinovým vlastníkem, děje? Změní se to teď po volbách?
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