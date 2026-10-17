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Místní politika - Městská část a SVJ – volby do výboru SVJ – část druhá

Karol Wild
Samostatnou kapitolou jsou volby do výboru SVJ. Poučen panem zástupcem MČ jsem včas napsal, co chci na shromáždění SVJ projednat.

Mimo jiné jsem uvedl, proč dosavadní předseda není dobrým předsedou a proč navrhuji volbu nového. Současný předseda například úplně zpackal kompletní výměnu plynového potrubí v našem historicky velmi cenném domě. Nebyl schopen si uvědomit, že stávající potrubí je vedené zcela nevhodně a zohyzďuje chráněnou stavební památku, kterou je přední část domu, zvaná Celnice. Když se kdysi dávno plynové potrubí v domě zavádělo, památkáři asi ještě neexistovali anebo nebyli aktivní. Předseda SVJ památkáře požádal o souhlas s výměnou potrubí „ve stejném provedení, jaké je dosud“. Chybou památkářů je, že mezi nimi zřejmě není žádný stavební technik, který by přišel do domu a na první pohled by zjistil, že existuje daleko jednodušší a hlavně románský sloup a zeď nezohyzďující řešení. A to tím způsobem, že se potrubí od plynoměru povede po omítce do 1. nadzemního podlaží k prvnímu plynoměru v zadním domě a odtamtud nahoru do pater. Aniž by zohyzdilo vzhled Celnice s jejím románským sloupem. Předsedu SVJ jsem na toto jiné řešení osobně upozornil, ale odbyl mne a byl na mne hrubý. Přesně jako člověk, kterému historické památky nic neříkají a nebere na jejich ochranu zřetel. Památkáři se spokojili s konstatováním, že půjde o výměnu potrubí ve stávajícím provedení, a neměli zájem na místě zjistit, zda to jde i jinak. Rozhodovali jen od kancelářského stolu. A pokud se týká dodavatele, tomu to bylo jedno pod heslem: náš zákazník - náš pán. A že je požadované řešení dražší než mnou navrhované, mu určitě nevadilo. Více práce = větší zisk. Smutné je, že konkrétní provedení projednával a dohodl předseda SVJ bez projednání se spoluvlastníky – mne hrubě odbyl – a bez kontroly. Jako neomezený vládce domu. Památkářům by se to jistě nelíbilo, ale asi to ještě nezkontrolovali.

Jak je vidět z tohoto i z jiných příkladů, nynější předseda se neumí o historickou památku starat a chová se, jako by žil v paneláku.

Autor: Karol Wild | sobota 17.10.2026 11:44 | karma článku: 0 | přečteno: 31x
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Karol Wild

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PhDr. Karol Wild je bývalý filmový a televizní režisér, kdysi také učitel na VŠE a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nyní v důchodu. 

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