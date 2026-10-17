Místní politika - Městská část a SVJ – volby do výboru SVJ – část druhá
Mimo jiné jsem uvedl, proč dosavadní předseda není dobrým předsedou a proč navrhuji volbu nového. Současný předseda například úplně zpackal kompletní výměnu plynového potrubí v našem historicky velmi cenném domě. Nebyl schopen si uvědomit, že stávající potrubí je vedené zcela nevhodně a zohyzďuje chráněnou stavební památku, kterou je přední část domu, zvaná Celnice. Když se kdysi dávno plynové potrubí v domě zavádělo, památkáři asi ještě neexistovali anebo nebyli aktivní. Předseda SVJ památkáře požádal o souhlas s výměnou potrubí „ve stejném provedení, jaké je dosud“. Chybou památkářů je, že mezi nimi zřejmě není žádný stavební technik, který by přišel do domu a na první pohled by zjistil, že existuje daleko jednodušší a hlavně románský sloup a zeď nezohyzďující řešení. A to tím způsobem, že se potrubí od plynoměru povede po omítce do 1. nadzemního podlaží k prvnímu plynoměru v zadním domě a odtamtud nahoru do pater. Aniž by zohyzdilo vzhled Celnice s jejím románským sloupem. Předsedu SVJ jsem na toto jiné řešení osobně upozornil, ale odbyl mne a byl na mne hrubý. Přesně jako člověk, kterému historické památky nic neříkají a nebere na jejich ochranu zřetel. Památkáři se spokojili s konstatováním, že půjde o výměnu potrubí ve stávajícím provedení, a neměli zájem na místě zjistit, zda to jde i jinak. Rozhodovali jen od kancelářského stolu. A pokud se týká dodavatele, tomu to bylo jedno pod heslem: náš zákazník - náš pán. A že je požadované řešení dražší než mnou navrhované, mu určitě nevadilo. Více práce = větší zisk. Smutné je, že konkrétní provedení projednával a dohodl předseda SVJ bez projednání se spoluvlastníky – mne hrubě odbyl – a bez kontroly. Jako neomezený vládce domu. Památkářům by se to jistě nelíbilo, ale asi to ještě nezkontrolovali.
Jak je vidět z tohoto i z jiných příkladů, nynější předseda se neumí o historickou památku starat a chová se, jako by žil v paneláku.
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