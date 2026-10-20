Místní politika – MČ a SVJ – článek čtvrtý
Ten problém zní: Městská část, jako většinový vlastník našeho domu, se o dům už vůbec nestará, ale všechno nechává na Společenství vlastníků jednotek, kde - jak jsem již dostatečně ukázal – rozhoduje jeden menšinový spoluvlastník, který si šikovně přivlastnil předsednictví s pomocí kamaráda. Městská část sama musí rozhodnout, jak dál, to nelze diskusí na pavlači domu. Protože zástupce MČ, jako externí soukromá firma, nic neřeší, jak jsem ukázal v minulých článcích. Zástupci obce na shromážděních SVJ jen mlčky sedí, nevyjadřují se a výsledkem je, že ho ovládá jediný a navíc neschopný člověk, který se chová jako neomezený vládce domu.
Ale vraťme se k setkání v našem domě. Zúčastnili se ho jen tři zastupitelé, kteří se se mnou ani neseznámili, jen jeden se přihlásil, slíbil nápravu a odešel. Úřednictvo MČ zastupovala paní magistra z oddělení spolupráce se SVJ, která si vše, co se tam řeklo, zapisovala. Zápis jsem dosud neviděl. Předseda SVJ odmítl osobně přijít s písemným odůvodněním, že je to pod jeho důstojnost! Jak je vidět, pohrdá i zastupiteli města. Ale co bylo důležité? Pán, zastupující MČ, se mne velice vehementně snažil přesvědčit, že nemám pravdu. Když jsem chtěl – s ohledem na svoji zhoršující se šeroslepost, aby nechali přemístit osvětlovací těleso o asi 40 cm dále tak, aby svítilo na spodní část schodiště, argumentoval nesmyslně odkazem na eventuální protesty Klubu za starou Prahu. Toho Klubu, kterému je jedno, že na domě je starobylá lucerna zohyzděná dopravní značkou. Když jsem poukázal na to, že odstranění mříže v prvním patře do ulice by stálo jen dva tisíce pět set korun a očištění a oprava pískovcového portálu domu by stály necelých 13 tisíc korun, měl odmítavý protiargument s poukazem na budoucí opravu střechy. Ta prý bude stát mnoho peněz, a proto musíme šetřit. Konkrétně uváděl, že během opravy střechy budou muset být všichni obyvatelé z posledního patra přestěhováni i s nábytkem do náhradních bytů a po skončení oprav přestěhováni zpět do svých domovů. To bude stát hodně peněz a bude to muset zaplatit SVJ. Nevím, zda je on tak naivní a neví, že se při opravách střech staví stan nad střechou a půdou, anebo si myslí, že já jsem tak hloupý, že mu jeho argumenty spolknu. Nepřel jsem se s ním, na to bylo opravdu škoda slov... Než jsem vystudoval filozofii a historii, pracoval jsem – díky komunistům - šest roků jako stavební dělník, tak vím svoje a uráží mne, že ze mne – s prominutím - dělá blbce.
Jak jsem očekával, setkání nic nevyřešilo a ani nemohlo. Nešlo o mé konkrétní požadavky, které předseda SVJ na shromáždění SVJ bez vyjádření zástupce MČ odmítl. Šlo o to, že za stávající situace se Městská část v podstatě vůbec nestará a nezajímá o stav a potřeby historicky významného domu, jehož je navíc většinovým vlastníkem. Spoléhá se na to, že vše vyřeší SVJ a v našem případě konkrétně jediný člověk - předseda. Tímto řešením se MČ zbavila zodpovědnosti. Ponechala ji člověku s nulovým povědomím a vztahem k historii domu. V paneláku by byl jistě dobrým předsedou!
Škoda dalších slov. Jen doufám, že nové zastupitelstvo po volbách udělá pořádek.
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