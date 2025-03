Konečně jsem pochopil ta tři procenta do pěti let

Dlouho mi vrtalo hlavou, proč každý rok dvě desetiny procenta, proč musíme dosáhnout do pěti let tří procenta. Už je mi to nad slunce jasné.

Jeden z diskutujících na Prima News prozradil, že Putin má vysoké ztráty v nynější válce a teprve do pěti let bude připraven napadnout Evropu. Proto musíme být do té doby na to připraveni. Geniální zdůvodnění! Už se nepamatuji, který odborník na Rusko to řekl, ale musel to být někdo z koalice. Jen oni mají takové nápady, pan Babiš by to nevymyslel.

Dovolte mi nyní můj názor na Ukrajinu, Rusko i Evropu. Rusko je nesporně agresorem. Putinovy důvody, spočívající v denacifikaci Ukrajiny, jsou liché a hloupé. V současné fázi jde Putinovi o získání čtyř oblastí na východě Ukrajiny. Zelenskyj udělal velikou chybu, že napadl Kursko. Tím se namísto pouhé obrany stal válčící stranou. Nedal bych ruku do ohně za to, že Putin nemá zájem o celou Ukrajinu a o pobaltské státy Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Mohl by je chtít získat tím spíše, že tam žije mnoho Rusů. V pobaltských státech dokonce mají i svoji politickou stranu. Mohli by vyvolat referendum, povstání, nepokoje a úsilí o připojení k Rusku. Tím si nejsem jist, že by se to nemohlo stát. Rusko se možná bude snažit zvětšit své území o státy bývalého Sovětského svazu, ale dál zcela určitě nepůjde.

Rozhodně odmítám myšlenku, že by Rusko napadlo Polsko, Slovensko, Maďarsko či jiné evropské státy. Za pět roků – kdy Rusko už údajně bude vojensky připravené napadnout Evropu – tam už nemusí být Putin ani jiný bojechtivý následovník. Považuji za nesmysl myšlenku, že Rusko napadne Evropu! To si jen hlupáci mohou myslet.

Teď k naším procentům na obranu. Stíhačky F-35 jsou nesmírně rychlá útočná letadla. Zdůrazňuji útočná! To opravdu chceme útočit na Moskvu? My potřebujeme protivzdušnou obranu našeho území, jako jsou Patrioti, a to ve spolupráci se Slovenskem. Protože – teoreticky – kdyby Česko někdo z východu napadl, tak poletí přes Slovensko. Rozhodně potřebujeme ochranu našeho území, protileteckou a protiraketovou obranu. Tanky jsou zbytečné, dělostřelectvo také. Nebo snad jsme schopni dostřelit až do Moskvy? Nebo tam dojet tanky, byť Leopardy? Kdo dělá obranu České republiky, by měl mít více rozumu. Protivzdušná obrana je důležitá (a ještě ty uniformy…), nic jiného!