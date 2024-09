Ješitná Ursula von der Leyenová - čekal jsem to od ní ...

Největším neštěstím pro Evropskou unii bylo její znovuzvolení do čela Evropské komise. Nic horšího se Evropě nemohlo stát.

Poslanci a další zodpovědní činitelé přehlédli její špatné hospodaření už kdysi v armádě Spolkové republiky, později podivné nákupy vakcín proti Covidu po telefonu, pak Green Deal, který mohutně podporuje, a teď jmenování evropských komisařů. Když Uršulka chtěla po všech státech, aby nominovaly dva komisaře - ženu a muže, a oni ji někteří neposlechli, dalo se čekat, že se bude mstít. To už je taková ješitná osoba, která to nemohla nechat jen tak, že ji někteří neposlechli. A mstila se, to se dalo čekat. Pan ministr Síkela dostal portfolio eurokomisaře pro mezinárodní partnerství. A je spokojený, nic jiného mu nezbývá. Bude mít pod palcem největší ředitelství v EU o počtu 3000 lidí! Uhlídá je? Bude také zodpovědný za největší rozpočet v Evropské unii. Uhlídá ho? Silně o tom pochybuji. A je to navíc zcela mimo jeho specializaci a zkušenosti. Premiér Fiala zase národu neříká pravdu, když prohlašuje, jak výhodná je to pozice a jak Česku pomůže. Mluví o tom, že budeme mít dohled nad evropskou mezinárodní spoluprací, jako kdyby to bylo nějaké terno. To neví, jak obchod funguje? Že je to jen a jen partnerství mezi prodejcem a kupujícím?

Podivné také je, jaká portfolia Evropská unie vymýšlí. Čím více členských států, tím více portfolií, aby se na každého dostalo. Například rumunská členka komise dostala portfolio pro lidi, dovednosti a připravenost. Co se tím myslí? Jiný místopředseda dostal portfolio pro kohezi a reformy. Co to je a co bude dělat kromě sezení na teplé židli? Myslím si, že stávající Evropská unie potřebuje reformu a návrat k původní myšlence o volném pohybu osob, služeb a kapitálu.