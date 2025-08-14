Jana Maláčová a Přítomnost
Jan Štern se přidal k těm, co nepokrytě označují paní Kateřinu Konečnou za de facto zodpovědnou za zločiny komunistů před rokem 1989. Paní Maláčové bylo – podobně jako paní Konečné – v tom roce osm let. A Štern připomíná, že se jí dostalo důkladného vzdělání na to, aby věděla, že komunisté jsou zločinci a neměla by se s nimi spojit do Stačilo. Ach jo… Myslel jsem si, že pan Štern má také nějaké vzdělání a nesníží se na úroveň koaličních politiků, kteří dokola omílají, že paní Konečná může – jako komunistka – za všechny zločiny minulé éry. O paní Konečné jsem již psal a totéž lze opakovat i u paní Maláčové, která komunistkou nebyla a není. Ale tím, že se spojila s paní Konečnou a přidala se ke Stačilo, údajně spáchala těžký morální i politický zločin. A musí být veřejně pranýřovaná v novinách. Jako by si neuvědomili, že naděje sociální demokracie na vstup do vlády po volbách je – kvůli nezájmu voličů - prakticky nemožná, a proto se odhodlali své zájmy prosazovat pod vlajkou Stačilo. Zdůrazňuji: ne pod vlajkou komunistů, ale Stačilo! Pro ty, kteří si pletou pojmy i názvy.
Divím se redakci Přítomnosti, že to panu Šternovi nevymluvila či spíše nevytmavila. To se tak mohutně vzdálila od záměru a myšlenek zakladatele tohoto časopisu? To jsou tamější redaktoři neschopni se nad tento článek povznést a napsat alespoň větu „redakce se nemusí ztotožňovat s názory autorů“ ? Kam to až naše kultura a myšlení klesly?
Karol Wild
Rozdíl mezi paní Kateřinou Konečnou a ministrem Lipavským
Zdá se, že jde o osoby nesouměřitelné, ale pokusím se dokázat, že tomu není tak. Rozdíl je opravdu veliký.
Karol Wild
Permanentní změny historie Slovenska
Reprodukuji zprávu slovenského internetového deníku sp21.sk s neuvěřitelnou snahou politických orgánů znovu měnit historii.
Karol Wild
Pamatujete vy starší na Pomocnou stráž VB? Co ji zase obnovit?
Samozřejmě ne jako PS VB, ale jako PS MP. My starší si ji pamatujeme, někteří z nás policii dobrovolně a zadarmo pomáhali.
Karol Wild
Konečně jsem pochopil ta tři procenta do pěti let
Dlouho mi vrtalo hlavou, proč každý rok dvě desetiny procenta, proč musíme dosáhnout do pěti let tří procenta. Už je mi to nad slunce jasné.
Karol Wild
Proč populistická, krajně pravicová?
Tak média označují Alternativu pro Německo. Snaží se tím naznačit nebo dokonce zdůraznit, že jde o nějaké nedůvěryhodné zločince? Vždyť je to normální strana jako všechny ostatní.
