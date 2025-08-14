Jana Maláčová a Přítomnost

Je to ostuda – článek Jana Šterna v časopise Přítomnost je nedůstojný památce zakladatele tohoto časopisu.

Jan Štern se přidal k těm, co nepokrytě označují paní Kateřinu Konečnou za de facto zodpovědnou za zločiny komunistů před rokem 1989. Paní Maláčové bylo – podobně jako paní Konečné – v tom roce osm let. A Štern připomíná, že se jí dostalo důkladného vzdělání na to, aby věděla, že komunisté jsou zločinci a neměla by se s nimi spojit do Stačilo. Ach jo… Myslel jsem si, že pan Štern má také nějaké vzdělání a nesníží se na úroveň koaličních politiků, kteří dokola omílají, že paní Konečná může – jako komunistka – za všechny zločiny minulé éry. O paní Konečné jsem již psal a totéž lze opakovat i u paní Maláčové, která komunistkou nebyla a není. Ale tím, že se spojila s paní Konečnou a přidala se ke Stačilo, údajně spáchala těžký morální i politický zločin. A musí být veřejně pranýřovaná v novinách. Jako by si neuvědomili, že naděje sociální demokracie na vstup do vlády po volbách je – kvůli nezájmu voličů - prakticky nemožná, a proto se odhodlali své zájmy prosazovat pod vlajkou Stačilo. Zdůrazňuji: ne pod vlajkou komunistů, ale Stačilo! Pro ty, kteří si pletou pojmy i názvy.

Divím se redakci Přítomnosti, že to panu Šternovi nevymluvila či spíše nevytmavila. To se tak mohutně vzdálila od záměru a myšlenek zakladatele tohoto časopisu? To jsou tamější redaktoři neschopni se nad tento článek povznést a napsat alespoň větu „redakce se nemusí ztotožňovat s názory autorů“ ? Kam to až naše kultura a myšlení klesly?

Autor: Karol Wild | čtvrtek 14.8.2025 13:00 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

Karol Wild

  • Počet článků 187
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 839x
PhDr. Karol Wild je bývalý filmový a televizní režisér, kdysi také učitel na VŠE a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nyní v důchodu. 

