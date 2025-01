Čeština a angličtina již od první třídy není dobrý nápad

28.září jsem napsal článek Zrušme Ústav pro jazyk český ČAV. Pro ty, kdo ho nečetli, připomínám, že si ho stále mohou přečíst. Těm, kteří se tam nechtějí vracet, stručně připomenu, oč jde.

Jednoho dne jsem zjistil na jedné stránce internetu několik odkazů na slovo podcast. Protože to pro mne bylo nové slovo, usilovně jsem hledal ve všech možných slovnících, co to je. Nenašel jsem. Pak jsem hledal ve wikipedii a zjistil jsem, že jde o složeninu částí dvou slov iPod a broadcasting. Z prvního slova vzal autor „pod“ a z druhého slova „cast“. Tak vznikl podcast. Ve svém článku jsem se pozastavil nad tím, že když Angličané a Američané dokázali z části dvou anglických slov složit nové slovo, proč to nejde v češtině? Proč Ústav pro jazyk český nedokázal ze dvou českých slov složit složené slovo v češtině, které by nahradilo anglické podcast? Obrátil jsem se na Ústav pro jazyk český a poslal jsem jim svůj článek, aby se k němu vyjádřili. Přitom jsem zjistil, že ústav je silně zabedněný za svou zdí a není se tam možno dovolat kromě jedné telefonní linky, když se chci zeptat, například jaké „i“ se má napsat ve slově tom a tom. Napsal jsem i řediteli ústavu přes centrálu, protože pan ředitel nemá na internetu ani telefonické, ani e-mailové spojení. Prostě ústav jako zabedněný a žádný jazykovědec není k dispozici. Proto jsem navrhoval - a stále navrhuji - tento ústav zrušit. Uvolnilo by se hodně peněz do státního rozpočtu.

Ale proč o tom znovu dnes píši. Tiskem prošla zpráva, že děti se budou učit češtině a angličtině současně již od první třídy. A to je – podle mého názoru – konec klasické češtiny jako národního jazyka. Ani tisíce zaměstnanců Ústavu pro jazyk český ČAV tomu nezabrání a katastrofa českého jazyka je na obzoru. Proč? Protože děti si rády zjednodušují svoji mluvu. Už dnes u nich vidíme používání nejrůznějších anglických výrazů vsunutých do české mluvy. Až se budou učit oba jazyky najednou, budou si je plést a používat ve větách různá anglická slova, když si momentálně na české nevzpomenou nebo anglické bude jednodušší. A tato skutečnost, kterou zná kdejaký rodič, se nutně projeví. A učitelky budou muset žáky neustále upozorňovat, že toto slovo není české a tamto zase není anglické. Vznikne galimatyáš a čechoangličtina namísto češtiny a angličtiny. I když je učitelka napomene a připomene, jak je to správné, po vyučování to budou používat. Protože je to jednodušší a snadněji zapamatovatelné.

Podle mého názoru by se s cizím jazykem mělo začít později, nejlépe ve třetí nebo čtvrté třídě, kdy už školáci budou vědět gramatická pravidla, sklońování, časování a podobné věci. Jinak se s češtinou i s ústavem pro český jazyk rozlučme.