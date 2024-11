Stane se Trump lepším člověkem? Máme se na co těšit?

Donald Trump se stal vítězem prezidentských voleb a ti, kdo ho volili očekávají, že znovu vzkřísí americký sen.

Považují ho zřejmě za kapra, který se nadechne, vypustí smrdutý rybník, ve kterém sám plave, napustí ho průzračnou čistou vodou a vydechne. Všechny jeho menší i větší prohřešky jsou odpuštěny. Ne, to ne. Jsou uloženy do knih, o které momentálně nebude tak velký tak zájem. Ono totiž dotáhnout to za situace, v jaké se nacházel, ke dvojnásobnému americkému prezidenství, které nenásledovalo těsně po sobě, je nezpochybnitelný výkon.

Trump prokázal, že je bojovník a dobrý stratég, který se poučil z minulých chyb. Získal regulérní nominaci, rodinu odstavil na druhou kolej, přečkal dva atentáty a přitáhl k sobě dva politické matadory, původně členy Demokratické strany. Prezidentská kandidátka (2020) Tulsi Gabbard a prezidentský kandidát (2024) RFK. JR. to za něj v první linii v jistém smyslu odpracovali. Dokázali fundovaně přesvědčovat voliče o tom, že když tentokrát Trump vyhraje, věci se zásadním způsobem změní.

RFK. JR. kandidoval na prezidenta USA jako nezávislý kandidát. Jeho kandidatura se od počátku potýkala s velkými problémy. Americká média ho nepustila ke slovu. Výjimkou byly snad jen konzervativní Fox News a News Nation. Demokratická strana mu nepřetržitě házela klacky pod nohy. Členové jeho rodiny podporující Bidena se od něj veřejně distancovali. Jenže RFK JR. se ničím nedal odradit a stále vedl svou. Přestože prokazoval vrcholné prezidentské kompetence v každé větě, zůstával díky nepříznivým vnějším okolnostem ve svém boji dlouho osamocen. V jistém momentě se rozhodl svou kandidaturu přerušit a podpořit Trumpa.

Wikipedia prezentuje RFK. JR. jako enviromentálního právníka, antivaxera a konspiračního teoretika, který publikuje zavádějící informace o vakcínách používaných v souvislosti s onemocněním Covid-19. Možná se staneme přímými svědky procesu, jak to často bývá, kdy se z konspiračních teorií postupně stávají všeobecně přijímané pravdy. Neměli bychom zapomínat, že hodně voličů volilo Trumpa kvůli RFK. JR.

Hlavní ideou RFK. JR. od počátku jeho kandidatury bylo zasypat všechny příkopy rozdělující americkou společnost a vytvořit vládu porozumění, která Americe vrátí zdraví. RFK. JR. byl ve svých projevech hodně konkrétní a srozumitelný. Mluvil zejména o fyzickém zdraví. Z příspěvků Tulsi Gabbard bylo ale patrné, že to, o co tu jde souběžně, je celkové ozdravení Ameriky, která se v posledních několika dekádách jako by vymkla z kotníků.

Tulsi Gabbard je zdravě sebevědomá podplukovnice (ne)amerického původu. Také opustila demokratickou stranu a nedávno vstoupila do Republikánské. A právě teď se před ní otevírá možnost, kromě jiných, prolomit konečně hradby a stát se první americkou prezidentkou po Trumpovi. Má na to čtyři roky a budeme sledovat, jak se v Trumpově administrativě osvědčí.

Během předvolební kampaně jsem nejednou nabyla dojmu, že je to kupodivu právě Republikánská strana, která má našlápnuto na to, stát se stranou usmíření, otevřenou pro každého, komu na Americe opravdu záleží. Tulsi Gabbard a RFK. JR. inteligentně a nepřetržitě formulovali a šířili tuhle rétoriku, kterou se Trump sice ještě úplně nenaučil, a tak to často kompenzoval až neuvěřitelným body language. Někdy to vypadalo, že se na ty jeho mítinky snáší přímo anděl. Esence pokory a dobroty z něj přímo ukapávala. Já stále věřím v to, že člověk by chtěl být dobrý. Donald Trump dostal poslední šanci, tak budeme sledovat, jestli jí využije.

Sporné postavy v Trumpově táboře jsou pro mne vicepresident JD Vance, jeho pozice údajně není tak silná (to jsme viděli u Kamaly Harris), dále Steve Bannon, člověk v pozadí, který byl těsně před volbami propuštěn z vězení, a který stojí za vítezstvím Donalda Trumpa v minulých volbách. A snad úplně největším problémem je pro mne triliardář Elon Musk, který by těmi velkými penězi mohl všechno stáčet nežádoucím směrem. Podezření, že jmenovaní nacházejí inspiraci v ideologiích, které jsou pro mne absolutně nepřijatelné, stále trvá.

Na druhé straně jsem objevila nové zajímavé lidi, kteří mají velmi sledované podcasty. A i když teď Trumpovu táboru významně pomohli, spoléhám na ně a věřím, že právě oni se stanou hlídacími psy ohledně dodržování všech těch předvolebních slibů, které padly. Za všechny: Dr. Phil, Joe Rogan, Megy Kelly další. Pro mne je navíc pojistkou sám RFK. JR. Tipla bych si, že pro Trumpa taky.

Předvolební klání v Americe jsem sledovala podruhé. Tentokrát mnohem intenzivněji než před minulou prezidentkou (trumpovskou) volbou. Stala se zvláštní věc. Během toho dlouhého času se posunuly některé mé dlouhodobé postoje i názory konzervativnějším směrem. Samozřejmě tomu předcházelo mé hlubší studium gender problematiky, fenoménu woke i dvou současných válečných konfliktů. Také se zabývám funkcemi mozkových hemisfér tak, jak o nich píše a hovoří dr. Iain McGichrist. To všechno mě vedlo k závěru, že vítězem se nutně musel stát ten, kdo lépe rozpoznal latentní potřeby i strachy americké společnosti (některé už i manifestované) a dokázal vzedmout kolektivního ducha odpovídajícím způsobem, směrem.

Kamala Harris pro mne byla nakonec příliš liberální kandidátka. Celá léta jsem ji obdivovala. S chutí sledovala její „prokurátorské grilovačky“ v Kongresu. Tehdy jsem si říkala, že ona má tu správnou razanci na to, stát se americkou prezidentkou. Bohužel to se z mnoha důvodů ani napodruhé nepotvrdilo. Její vystoupení po prohře bylo úctyhodné, to se jí nedá upřít. Možná, že ta prohra pohne s Demokratickou stranou a něco se i v ní změní.

Závěrem musím konstatovat, že v Česku je naprostý nedostatek informací, takže člověk, který by se i rád zajímal o věci a umí jen česky, nemá šanci utvořit si celkový obraz. Já ho také nemám zdaleka úplný. Jako Evropanka, která v Americe nežije, nemohu té obrovské zemi a jejím problémům úplně porozumět, ale snažím se. Jednak mám půl rodiny americké a pak, je přece jasné, že to, co se bude dít v Americe, se nás více či méně dotkne.