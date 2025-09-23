Ovládnou plastové panenky a panáci naše ložnice?
Výstavy erotiky nemají v Číně takovou tradici jako u nás nebo třeba v Berlíně či Amsterdamu. Tato výstava v obřím městě Shenzhen (severně od Honkongu) je první kapkou v propagaci tohoto průmyslu v zemi, kde toto téma bylo vždy tabu. Na rozdíl od evropských výstav se mezi návštěvníky neprocházely nahé modelky a nekonal se žádný doprovodný program ani poučné přednášky. Nahota se prezentovala výhradně ztvárněním z umělé hmoty. Některé exponáty jsou již na hranici rozeznání mezi živou „hmotou“ a panenkou na hraní. V genderové vyrovnanosti jsou k mání i fešní „panáci“. Cena figurín životní velikosti dosahuje i stotisíc korun, což dokazuje zájem o tyto produkty.
Jako houby po dešti... Nepřeberný výběr klasiky pro dámy.
Dámy mají ve výběru přednost. Velké tělo, ale bohužel malý „knoflík“.
Takové slečny by naživo přišly v denšní době pěkně draho. Takže figuríny jsou určitou alternativou trávení volného času.
Boty do deště a přezůvky, aby nenašlapaly.
Kromě modelling krásek se nabízely i okrajové rozměry, pozice a oblečky.
Co k tomu dodat???
Marcus Wang
