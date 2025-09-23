Ovládnou plastové panenky a panáci naše ložnice?

Reportáž z výstavy „pro dospělé“ v Číně, Shenzhen International Adult Expo, 17.-19.9.2025, jasně předvádí, kam směřuje trend moderní erotiky. Ukázky exponátů jsou velmi přesvědčivé. Posuďte sami.

Výstavy erotiky nemají v Číně takovou tradici jako u nás nebo třeba v Berlíně či Amsterdamu. Tato výstava v obřím městě Shenzhen (severně od Honkongu) je první kapkou v propagaci tohoto průmyslu v zemi, kde toto téma bylo vždy tabu. Na rozdíl od evropských výstav se mezi návštěvníky neprocházely nahé modelky a nekonal se žádný doprovodný program ani poučné přednášky. Nahota se prezentovala výhradně ztvárněním z umělé hmoty. Některé exponáty jsou již na hranici rozeznání mezi živou „hmotou“ a panenkou na hraní. V genderové vyrovnanosti jsou k mání i fešní „panáci“. Cena figurín životní velikosti dosahuje i stotisíc korun, což dokazuje zájem o tyto produkty.

Jako houby po dešti... Nepřeberný výběr klasiky pro dámy.

Dámy mají ve výběru přednost. Velké tělo, ale bohužel malý „knoflík“.

Takové slečny by naživo přišly v denšní době pěkně draho. Takže figuríny jsou určitou alternativou trávení volného času.

Boty do deště a přezůvky, aby nenašlapaly.

Kromě modelling krásek se nabízely i okrajové rozměry, pozice a oblečky.

Co k tomu dodat???

Autor: Marcus Wang | úterý 23.9.2025 5:38 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

Marcus Wang

Marcus Wang

  • Počet článků 25
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 4186x
Původem jsem vědec exaktní, pracuji v mezinárodním obchodě, ... a nyní též "spisovatel". Žiju v Praze a Hongkongu. Píšu o vztazích z pohledu muže zcela bez cenzury. Příběhy nevymýšlím, jen popisuji realitu bez fabulace. Zlehčuji a nadnáším je růžovým polštářem plným pozitivní energie.

www.marcuswang.cz

 

