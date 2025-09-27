Zvyšují hladové ženy za volantem agresivitu na silnicích ?
města se s hodinovým dojezdem do školy stíhat dost dobře nedají. Po estakádě jsem tam za šest minut...
Až do minulého víkendu bylo i před sedmou ráno ještě „vyletněno“ a přijde mi, že to mělo vliv i nachování lidí. Nejenom řidičů aut, ale i ostatních přibližovadel a také chodců...
Tenhle týden se ale obloha po ránu zahalila do mraků a jakoby někdo mávnul kouzelným proutkem, nebo zmáčknul spínač s nápisem agresivita...
Příhod za pár dní člověk zažije na román. (Možná přeháním, ale na novelu by to vydalo určitě...)
Co mě zaráží dlouhodobě nejvíc? Mraky lidí si ráno znepříjemňují tím, že nejsou schopni vstát o pár minut dřív.
Potom vidíte třeba scénu jak se maník na elektrické koloběžce proplétá mezi vozidly na světlech a zaujme vás... No, ano ! On má v tlamě čvaňháka !!!
Zapálená cigaretka v šeru pěkně žhne a až mu jednou ta žhavá špička za jízdy vletí do obličeje to bude teprve paráda... Zákonitě spadne. Při troše štěstí rovnou pod nějaký kamion. Proč píšu o štěstí ? Nebude se trápit. To zaprvé. Pokud se ho štěstí přidrží, může se dostat i mezi aspiranty na Darwinovo cenu...
Horším ohrožením na silnicích jsou ovšem pozdě vstávající ženy... Člověk už tak nějak přivykl tomu, že tato multifunkční stvoření během řízení dokáží druhou rukou česat dítě, třetí rukou si upravují oční linky a čtvrtou vytáčejí číslo na mobilu...
Tenhle týden jsem měl ale obrovské štěstí na ženy hladové, které při tom všem ještě hltají bagetu a upíjejí kávu. Jako muž vím velice dobře, že není na planetě nebezpečnější šelmy než hladová žena. Napadá mě tedy kacířská myšlenka. Mohou za ranní agresi na silnicích ženy a jejich hlad ?
Nebylo by lepší budit je o pár minut dřív? Případně jim chystat snídani do postele ?
Samé otázky...
Co mě ale opravdu vyděsilo je dnešní půlnoční článek. V Brně a Budějicích je to nejspíš ještě mnohem horší... To musí být Armagedon !
|
Nejnebezpečnější jsou Budějovice a Brno. Viníkem nehod jsou i zácpy, zvyšují agresi
A dnešní písnička ? S blogem nemá nic. Ale tahle zásadní devadesátková partička ovládla v posledních dnech můj přehrávač. A je pořád fajn, nemyslíte?
Filip Vracovský
