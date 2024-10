Zveme vás na pohřeb sociálních demokratů

Je mi to líto nebo není ? Nebo je to jen konec další části světa, který se přežil ? Kdopak ví a odpoví ?

Tradice sociálních demokratů samozřejmě přesahují „naši dobu a vlast“. Cesta za svobodným trhem byla v historii lemována nejen zotročením koloniálních zemí. Ale byla poseta hroby dětských dělníků, zbídačenými davy na jejihž ramenou rostla prosperita. ( Ano, jsem si vědom plakátovitosti těchto vět, nicméně přes veškerou pouťovitost konstatují holý fakt.)

V kontextu těchto skutečností bylo třeba cenu za pokrok polidštit a role sociálních demokratů v této úloze byla nezpochybnitelnou.

Stejně tak nezpochybnitelný( K jejich vlastní škodě) je fakt, že právě z těchto kořenů vyrostl... Silný, takřka nezničitelný, zločinný a nízký... Bolševik.

Touha po spravedlnosti se opět stala jen obezličkou pro přerozdělení moci. Jinak to ostatně... Jak napovídá historie ani skončit nemohlo. Nevzdělaný dav jen na základě nějakých stranických legitimací nevytvoří nic...

Naše „moderní, polistopadová“ sociální demokracie je krásným příkladem promarněné šance. Pod taktovkou Miloše Zemana sice vyrostla v dominantní sílu naši politické scény, ale ukázalo se, že nešlo o ideu. Opoziční smlouva dvou úhlavních přátelských nepřátel jen deklarovala, že v první řadě jde o prebendy pro kamarády a zadavatele.

Jiří Paroubek s kolotočářským stylem a kontakty, Vladimír Špidla (snad s dobrým úmyslem, ale nulovým potenciálem přesvědčit, či Stanislav Gross zjevně napojený na podsvětí ... To už byla jen sestupná trajektorie socdemáckého vývoje.

Korunu všemu nyní nasadí Michaela Maláčová. Spolupráce se Stačilo možná někoho dostane do nějakého křesla, ale to je tak všechno. V jednom šiku s kovanou komunistkou Konečnou na jedné straně ä třeba Petrou Rédovou jako klasickou dezinformátorkou která šíří jakékoli nesystémové nesmysly... To si snad tahle značka ani nezaslouží.

Sledujeme předsmrtnou křeč jedné z tradičních politických stran. Rezignace na jakoukoli společenskou úlohu. Přiznávám, že mě bere trošku nostalgie. Byla se mnou (Byť jsem ji nikdy nevolil) , vlastně celý můj voličiský život.

Budiž jí země lehká.