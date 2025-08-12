Zoufají si starší muži se zlatokopkami? A mělo by to někoho pohoršovat?
... Začalo to vlastně četbou jednoho článku. Dejte si, není to dlouhé a nevyčerpá to.
|
Pár od sebe dělí jednapadesát let. Manželka je podle mnohých jen zlatokopka
Vlastně mě zaujalo především to, jestli může někdo Edgara považovat za zoufalého starého muže jak se v článku praví. Nevím, možná jsem zastaralý prototyp a boomer na odpis... Ale na těch fotkách je zřejmé, že Edgar má prachy a o padesát let mladší ženu. Nejsem si úplně jistej, že se chystá hodit si lano na nejbližší větev a tam tu reklamu na neštěstí ukončit...
Samozřejmě v tom článku nestojí spousta věcí. Ale pokud jak se zdá, nemusel kvůli tomuhle opouštět svou čeloživotní družku (To by nebyl spokojenej chlap, ale pěkná svině)... Myslím si, že komukoli jinému je do toho prd.
Jasně, můžete namítnout, že má nejspíš řadu čekatelů na dědictví. Sorry jako,ale není ničí povinnost v jakémkoli věku už jenom umírat.
A zlatokopky? Kde je poptávka, bude vždycky i nabídka. Opět... Pokud nerozvrací padesát let fungující rodiny, nemám s tím problém.
Co bych vzkázal příbuzným a klidně i dětem, kterým se to nelíbí ?
„Chcete prachy? Tak si je jděte vydělat...“
Co myslíte vy?
Filip Vracovský
- Počet článků 778
- Celková karma 19,51
- Průměrná čtenost 2044x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...