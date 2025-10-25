Zdraví Kateřiny Konečné, Markéty Pekarové Adamové a taky to naše...
V případě Kateřiny Konečné se jednalo o zprávu typu „Blesk z čistého nebe“. Markéta Pekarová Adamová již před časem avizovala zvolnění a přerušení své politické dráhy ze zdravotních důvodů.
|
Klepu na dřevo, že mi nemoc dovoluje žít. Konečná přiznává boj s roztroušenou sklerózou
|
Abych fungovala, musela jsem na kapačky. Pekarová odhalila, proč končí v politice
Myslím si, že nezbývá oběma dámám než popřát co nejlepší „popasování se“ a související úspěšný boj o své zdraví . Osobně musím říct, že přes zcela rozdílný pohled na svět... Smekám klobouk před tím jak se s diagnózou takové dlouhé roky pere předsedkyně KSČM. Domnívám se, že většina z nás by to v hlavě neustála.
Co mě dneska už nepřekvapuje? Kbelíky splašků, které oběma na sociálních sítích a v diskuzích tečou na hlavy.
Jsem přesvědčený, že vůbec nic není vzácnější než dar života, který nám byl dán. Trávit ho ve zdraví je pak neskutečně přidaná hodnota.
Určitě tento dar nepřebíjí něco tak malicherného jako politické názory. Navíc ani jedna z této dvojice, pokud se nepletu nikdy nepůsobila svému okolí potíže nějakými zločiny. (Jedna nemůže za chování a bezpráví potentátů zašťiťujících se komunismem a druhá určitě nerozpoutala válku na Ukrajině...)
Tekoucí hmatatelný hnus na jejich adresu je jen známkou měnící se doby. Před nějakým časem by se některé soudy a urážky bál člověk v normální společnosti vyslovit, dneska za ně sbírá srdíčka, palce a plusy...
Svědčí to spíš o nějakém kolektivním duševním zdravím nás všech.
Vím, že to nevyřeším. A asi ani jiné řešení, než čas, který opět pohne Zeměkoulí „někam jinam“ neexistuje. Nicméně... Napsat jsem to musel.
Filip Vracovský
