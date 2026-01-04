Za dveřmi stojí Trump s Putinem, aneb demokracie se už přežila ?
Velcí kluci mají velké (jaderné) klacky a ...
... může se nám to zdát jako dlouhá pasáž v historii lidstva, kdy Evropa a její pojetí demokracie (ony vzývané hodnoty) řídily svět, či jeho směřování. Případně se to tak alespoň jevilo. Vždycky tady byla Čína, USA a celá řada dalších zemí s ambicemi velmocí, která do „našeho civilizačního okruhu“ jaksi nespadala.
Ostatně i mikrosvět ČR spíš tu „pravou“ demokracii hledal. A byla tady vlastně někdy doopravdy ? V devadesátkách se vlastně nevědělo jak se to dělá. Než se „to našlo“ přišla opoziční smlouva a politika dle mého názoru spíš postavená na klientelismu, kde nějaká „vláda lidu“ sloužila spíš jako opium pro nezůčastněné.
Mohlo to tedy skončit jinak než s nějakým „Velkým šéfem“ v našem čele ? Mohlo to skončit i hůř než s Babišem ? Nevím.
Stejně jako nevím , kde skončí geopolitická zemětřesení současnosti. Popravdě mám čím dál větší pocit, že je mě to fuk.
Neumím spravovat svět. Taky k tomu určitě nejsem předurčenej. Konin i špatnejch rozhodnutí jsem v životě udělal taky dost.
Neumím spravovat ani ČR. Přestal jsem to tedy zkoušet.
Našel jsem si sám pro sebe návod a snažím se (Tu s takovým, jindy onakým výsledkem. To k tomu ale patří.) dělat věci s přesahem. Aby to bylo dobře pro mě. Pokud možno aby to ještě nechalo malej podpis v mikrovzorku společnosti kolem.
S vděkem, jak s mám fajn, když si vzpomenu na ruce své babičky. Nikdy jsem nechápal jak s tou upracovaností která se na ně podepsala může tak něžne pohladit. Vedle ní mám (Zvlášť co jsem přestal vařit na plný plyn.) ručičky jako princátko.
V konečném důsledku se nedivím tomu, když někdo masírován vším výše zmíněným přestane věřit v demokracii. V lidskou pospolitost, která ji převyšuje. Dokonce může podlehnout dojmu, že je blízko Armagedon.
Rád ale všem opakuji, že Trump i Putin mě přes práh nepůjdou. (Natož Babiš, který vedle nich vlastně působí jako hodnej strejda od vedle.) Budoucnost přijde. Vzhledem k tomu, že nakonec ji stejně nikdo z nás nepřežije... Žijme si ty své úseky hlavně podle svého. Nechme ty potentáty venku na mrazu.
A písnička ? V roce 2024 u nás 46 dětí zemřelo po spáchání sebevraždy. Nejmladšímu bylo deset let. 392 dětí se o sebevraždu pokusilo.
Je na čase zasadit šikaně pořádné Rány...
Tohle spojení Arakain+Dominik Humburger se opravdu povedlo.
Filip Vracovský
- Počet článků 818
- Celková karma 24,64
- Průměrná čtenost 2033x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...