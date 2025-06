Vyplatí se mít štíhlou manželku ?

A několik dalších zajímavostí, jejichž znalost se vám může na cestách hodit... Připoutejte se vyrážíme :)

Někdo má rád holky, někdo zase vdolky. Ovšem tomu, kdo má rád pivo se vysloveně štíhlá manželka nevyplatí. Ve Finsku se totiž koná tradiční každoroční šampionát v nošení manželek jehož vítěz obdrží pivo v množství její hmotnosti.

Finové jako celek mají vůbec talent pro zvláštní sportovní disciplíny. On parkur na dřevěných koních nebo mistrovství světa v saunování taky nezní špatně. Co myslíte?

Takže o motivaci ke sportu máme pánové zaděláno. A při dobré kondici jistě nějaké to kilo/litřík našich partnerek není k zahození...

Na severu ještě chvíli zůstaneme. V době nejrůznějších omezení, zákazů a regulací si ve Švédsku budeme připadat v jistém ohledu jako v ráji svobod...

Právo na přístup užít si kdekoli darů přírody jak těch co se dají jíst tak těch které vstřebáte rovnou do duše v podobě setkávání se zvěří, nocování na nejkrásnějších místech je super. Ale ještě důležitější je skutečnost, že s právem přichází i povinnosti. Péče o přírodu i ohleduplnost k vlastníkům půdy na které se právě nacházíte.

Jaký je to rozdíl s vnímáním práv a povinností u nás je nasnadě. Vydrancované lesy od všeho co se dá sníst a bordel po našich návštěvách v místech nejkrásnějších přírodních scenérií tiše žalují...

Pokud v létě zamíříte místo na sever třeba do Řecka rozumím tomu. Krásné moře, teploučko. Rozkošnický přístup k životu a přátelské přijetí nás suchozemců...

Co víc si přát ? Věděl bych co si nepřát. Třeba vyslechnout celou Řeckou hymnu. Má totiž 158 slok a nevím jak vy, ale já bych to v duševní svěžesti a zdraví asi nedal...

Pro uklidnění nás všech můžu jen dodat, že při oficiálních příležitostech se z ní pro jistotu zpívají jen dvě.

No a pokud by se někomu nechtělo štrachat někde po světě, protože všude dobře a doma nejlíp ?

Často se uvádí, že ČR vévodí žebříčku počtu hradů v průměru k počtu obyvatel na celém světě. V celkových číslech nás některé větší země poráží, ale svou hustotou jsme vlastně takový hradní ráj. To se u letních výletů jistěn hodí.

Stejně tak jako všeobecně známá skutečnost, že kralujeme světovým tabulkám v počtu litrů piva zkonzumovaných na osobu.

Tak fajn léto :)