Vrátí mi Andrej Babiš co si Petr Fiala vzal ? Doufám, že ano...

Zešílel jsem ? Chystám se jít volit hnutí ANO ? To se nedozvíte pokud mé dnešní zamyšlení nerozkliknete...

Jestli jsem se zbláznil nechám posoudit své nejbližší okolí. Co vím jistě je, že ANO volit určitě nepůjdu. Nejspíš nepůjdu volit nikoho. Petra Fialu a jeho souputníky rozhodně ne.

Pokud se nestane něco v rovině zázraku bude i přes absenci mého hlasu sestavovat příští vládu Andrej Babiš. Nemusí pro to ani nic moc dělat. Stačí nechat současného premiéra mluvit.

On totiž Petr Fiala je populista némlich stejného formátu jako pan Agrofert baron.

Netuším co požil když sliboval Německé platy...

Ale rád se chlubí tím jak se máme skvěle a co všechno zařídil...

Nedodal už , že skvěle se mají třeba co se týče energií jen někteří... Masu lidí u nás trápí energetická chudoba...

Odkaz

Taky se rád chlubí tím kolik kilometrů dálnic se za jeho vlády staví... Zapoměl se zmínit, o délce realizace těchto prací. O skutečnosti, že po dekádách vlád našich milovaných opozičníků to skutečně dala do pohybu až vláda Sociálních demokratů a našeho oligarchy z Průhonic... Bez ODS. Vzhledem k tomu kolik příběhů o zakázkách je s ODS spjato se můžeme jen domýšlet proč to tak je.

Odkaz

Jinak se tu ale vládne tak nějak poctivě a odpovědně. Odpovědnější eskamotéry na vysuté hrazdě svět ještě neviděl... Tŕošku mě to připomíná plytkou diskuzi Jany Maláčová při otázce kde na to vzít...

Dalo by se pokračovat. Ale já se už chci vrátit k tomu co očekávám za „navrátila“ od vlády Andreje Babiše.

Nevěřím tomu, že u nás nejsou osobnosti, které dokáží méně mluvit a víc reálně a kompetentně konat. Očekávám , že další vláda ANO je vygeneruje a obnoví mou víru v lepší správu věcí veřejných.

Pokus s Petrem Fialou očividně nevyšel.