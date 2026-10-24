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Vládní koalice, nebo lupiči?

Filip Vracovský VIP
Kdo mě čte, ví moc dobře, že na žádný posvátný krávy nevěřím. Ani na Kavčích horách. Šetřit se má, zvlášť v dnešní době...

(Rozhlas to podle mě umí líp). Každá koruna se má třikrát otočit v ruce a s cizíma penězi obzvlášť – v hospodě by vás za zbytečný vyhazování hnali bičem. Klidně se bavme o tom, co dává smysl a co ne, ořezávejme zbytný věci a ptejme se nahlas, jestli náhodou nevyrábíme obsah za zbytečně přepálený peníze. To je naprosto legitimní a zdravá debata, kterou podepíšu kdykoliv.

Jenže to, co se odehrálo dneska nad ránem, nemá s věcnou debatou společnýho vůbec nic.

Tohle účelovostí jenom nezavání. Tohle regulérně smrdí na sto honů.

Koalice protlačila v sobotu po půl páté ráno konec poplatků ČT a rozhlasu

Navíc veřejná služba přece není jenom večerní zpravodajství a politický debaty, kde se hádají panáčci v oblecích. Je to hromada práce pro ty segmenty společnosti, na který komerční stanice z vysoka kašlou, protože jim nepřinesou sledovanost a neprodají prací prášek. Menšiny, lidi s hendikepem, vzdělávání, dokumenty, regionální kultura, rozhlasový hry nebo pohádky pro děti bez blikajících reklam na herní konzole. Soukromník tohle neutáhne, protože by na tom vykrvácel. Pokud se chceme bavit, kde nastavit mantinely, fajn, sedněme si k tomu.

Ale ne stylem, který ze všeho nejvíc připomíná osvědčený řemeslo nočních lupičů.

A tenhle způsob a provedení přeci nic jiného není!

Metody lupičů řádících v brzkých ranních hodinách možná formálně nejsou za hranou zákona. Za hranou slušný společnosti, jak si ji doufám většina z nás pořád ještě představuje, ovšem leží zcela bez debat.

Jen to potvrzuje obavy těch, co tvrdí, že se celé divadlo neodehrálo z důvodů lepší správy našich peněz, ani předvolebních slibů. Že jde spíš o to si média ochočit, aby poslouchala ruku, která je bude krmit. (Nevím, jestli si vládní koalice uvědomuje, že to za pár let může být přesně naopak. Podle mě se ale tak daleko nedívají a jen reagují na bolestivý kopanec do rozkroku z volebních víkendů.)

A o to tu běží především. Křeč a uražený ego. Demokracie totiž funguje na úplně elementárním principu: pokud se někomu u moci nelíbí, že média veřejné služby referují o jeho chybách, lžích nebo neschopnosti, má (měl by mít) jedinou cestu – přestat ty chyby dělat.

Ne přijít za kuropění a vzít novinářům tužku a mikrofon. To není vládnutí. To je laciná paperbacková gangsterka.

A co si zahrajeme ? Ulrychovi a Za vodou, za horou patří k Vlnám už neodmyslitelně.

Autor: Filip Vracovský | sobota 24.10.2026 6:02 | karma článku: 0 | přečteno: 49x
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Filip Vracovský VIP

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Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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