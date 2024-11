Vítězství Trumpa ? Dobro nejde naordinovat, ani nařídit....

Zamyšlení k aktuálnímu tématu. Od starého (středněvěkého ?) sluníčkáře a pravdoláskaře. Vstupte jen na vlastní nebezpečí...

Ne, nebudu se pouštět do rozboru toho co je pro USA, nebo svět dobré. Ani do rozboru toho co není. Já to nevím.

Nicméně čím si jsem poměrně jistý, je skutečnost, že drtivé vítězství Donalda Trumpa v právě skončeném prezidentském klání je jen třešničkou na dortu co se týče tendencí kam směřuje „západ“ jak ho vnímáme.

Jinak to ani skončit nemohlo.

Čím vyspělejší naše civilizace je, tím vyspělejší je i její vztah k menšinám, jinakostem. Tím pokročilejší je péče o slabé a boj s jakýmkoli druhem násilí... Jde to zkrátka ruku v ruce nejen s naší životní úrovní, ale i pokrokem věd. Přírodních, technických... sociálních.

Bohužel v několika posledních dekádách můžeme sledovat pokusy, přirozený vývoj v této oblasti urychlit. Je to jistě v jádru dobrá myšlenka. Stejně tak je ovšem krásným příkladem toho, že cesta do Pekel je vydlážděná spoustou dobrých úmyslů...

Často tito dlaždiči ignorují základní fakta o fungování naší společnosti. Nic není zadarmo. Většina přijímá pokrok u ožehavých témat jen pozvoina ( a vždycky to tak bylo.)

Nakonec tato ignorace vytvořila část společnosti, která zkouší pokrok nařídit befelem. Co je ovšem úplně nejhorší, je moment, kdy se tato skupina začne domnívat, že je nadřazená všemu a všem.

Ve sci-fi dystopiích to většinou končí nějakou krvavou katarzí. V naší realitě naštěstí, zatím můžeme pozorovat jen to, že ve volbách vítězí třeba Donald Trump. Za rok se pak u nás nejspíš vrátí k moci v podobné kšiltovce Andrej Babiš.

Neznamená to, že máme pohřbít rovné příležitosti, právo na jinakost,právo na sebeurčení, ochranu klimatu a celou řadu dalších témat . Naopak. Je ale třeba si uvědomit, že prosadit se dají jen vysvětlením a přijetím konsensu. Že společnost tvoříme všichni ať se nám to líbí nebo ne. Že arogance a naprostá ztráta empatie vůči komukoli kdo zastává jiný názor... zákonitě vždycky... skončí nárazem do zdi.