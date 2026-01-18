Vilný stařík Babiš a Pirátské mládí v útoku...
Kdo mě čte pravidelně ví, že jsem propagátor mládí a čerstvých pohledů na věc. Stejně tak je mu známo, že byť názor na fungování společnosti s Piráty nesdílim, tak po lidské stránce jsou pro mě víc než přijatelní.
A kdo to nevěděl, tak teď už to ví...
Nicméně už od dob volební kampaně do Sněmovny mám rostoucí pochyby zda se jejich bárka přeci jen až příliš nevzdaluje do vod kam mé sympatie nesahají...
Přístup ve stylu : My jsme ta opozice proti ODS i ANO mohl možná platit na prvovoliče, nicméně takřka nulová sebereflexe k tomu co se konkrétně nepovedlo a bylo přímo v jejich kompetenci... Stejně tak jako hra na mrtvého brou ka ve vztahu k Pětikoalici na jejímž chodu se strana podílela po většinu volebního období... Kdo jim tohle může věřit ?
Jo, umí to s videem. Podzimní spoty Hřib a Bartoš , či nynější tanečky a couvání jsou zábavné. Vzhledem k tomu kam docouvala „jejich“ digitalizace stavebního řízení je to pro mě obsahově ale spíš nesoudné...
Stejně tak to třeba Kateřina Demetrashvili neumí v rozhovorech. Nebudu vůbec korektní. Často doslova plácá blbosti. Není se čemu divit. I osvojení si vystupování v médiích je o zkušenosti.
Pravidelně při kritice „dinosaurů“ píšu o tom, že stáří není zásluha. O mládí to samozřejmě platí stejně tak. Je to škoda, že má za každou cenu potřebu hlubokomyslně a svižně potřebu komentovat všechno. Shazuje tím tolik potřebné téma duševního zdraví (A že je to téma čím dál víc aktuálnější vzhledem k tomu jak se jako společnost vyvíjíme), které sama považuje za klíčové přivést do veřejné debaty a kterému rozumí.
Zda je Babiš vilný stařík slintající na pirátky je sice zábavné téma, ale opět překrývá celou řadu těch důležitějších.
|
Vilný stařec, reaguje Demetrashvili na Babiše. Pozvání by ale Pirátky přijaly
Pominu li činnost nové vlády a parlamentu, pak třeba i kolem střetu zájmů premiéra Babiše je v posledních dnech docela ticho...
No a já v tom tichu slyším trávu růst. Máte to taky tak ?
Filip Vracovský
Taky jsem trávil dětství se Sandokanem na tričku...
... na dalším jsem měl láhev Coca Coly co se „Kokakole“ moc nepodobala, ale v podstatě mě to tehdy moc netrápilo.
Filip Vracovský
Osahávání spících studentek profesorem přijde řadě lidí celkem v pohodě.
Někdy jsem při čtení názorů v diskuzi opravdu zaskočený. Sám sebe potom přesvědčuji, že to není reprezentativní vzorek většiny populace...
Filip Vracovský
Filip Turek není problém. Tím je amatérismus celých Motoristů.
Nechci přežvýkávat stokrát přežvýkané seno veřejného prostoru a rozhodně nemám ambice vykládat Ústavu.
Filip Vracovský
S Viktorkou u splavu...
Kolik národ vlastně potřebuje básníků ? Nevím jistě. Ale čím si jistý jsem, že jich bude vždycky málo...
Filip Vracovský
Snad se Petr Pavel s Andrejem Babišem shodl alespoň na tom jestli jim candát chutnal...
Co se týče Filipa Turka shoda podle následující tiskovky ještě nenastala... Ale co, do žní času dost...
