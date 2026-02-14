Vařit je lepší, než nadávat...
... ono totiž když něco umíte a máte se o co opřít je velká pravděpodobnost, že neskončíte zahořklej a naštvanej na celej svět. Což dneska potřebujeme možná víc než kdy jindy.
O skutečnosti, že naše řemeslo zatím není a nejspíš ještě dlouho nebude přímo ohrožené lepšící se AI nemluvě.
Jelikož jsem jídlo a vaření dlouho nedával (Ne že by nebylo, ale vždycky vyskočilo nějaké aktuální téma) začnu v prosinci.
Soutěžní kuchařina je naší parádní disciplínou. Počátkem prosince se odehrálo v Národním zemědělském muzeu v Praze finále jedné z neprestižnějších juniorských soutěží. Český kapr Memoriál Eduarda Levého 2026.
Byla to rovněž poslední soutěže „kluka“ z mnohých mých blogů. Nazar už dávno není vyplesklé patnáctileté ucho které jsem kdysi v prváku potkal.
Dodělává dvouletou nástavbu a za pár týdnů bude maturovat.
Tohle muzeum se nachází pár minutek pěšky z Letné a je silně propojené s mou mateřskou Asociací kuchařů a cukrářků ČR s jejímž laskavým svolením některé oficiální fotky ze soutěže použiji.
V přízemí je konferenční sál, který se na mém blogu už taky objevil. Je tam i kavárna, kde jsem se letos před soutěží pokydal hořčicí z hot dogu tak, že veškeré další materiály s mou maličkostí nejdou použít :DD
Ve druhém patře má své místo Gastronomie a mimo stálých expozic vidíme i do kuchyně na probíhající soutěžní vaření. Jako široká veřejnost se tam můžete přijít podívat nejen na podobná klání, ale i tréninky našich národních družstev. Máte možnost si v ní dokonce v rámci kurzů i zavařit.
S pohledem z hlediště to trošku připomíná akvárko. Naštěstí jeho stěna je tak široká, že ani já jsem ji nezabral celou :D
A fotky z míst kam během soutěže nemůžu...
A tohle je vítězný talíř zblízka. Servírují se čtyři porce. Všechno ze syrové půlky kapra během 60 minut. S pomocníkem, který nesmí vařit, ale pomáhá s nádobím a úklidem.
Hodnotí se nejenom to co leží na talíři. Boduje se i správná technika zpracování surovin a dodržování hygienických norem. Technická komise vidí i to jak (a zda správně) suroviny na místo soutěže dopravíte.
Učit se , učit se, učit se. To platí i pro nás učitele. Já sám se nonstop učím na dvou frontách. Nejen na té pedagogické, ale i odborné.
Máme veliké štěstí, že jako náš mentor a poradce dlouhodobě funguje jeden z našich nejlepších šéfkuchařů Radek David.
Letos nás poprvé navštívil hned první den po Vánočních prázdninách...
Teď v únoru to žije opět doslova v kvapíkovém tempu. Jedna z věcí která dnešním „dětem“ často schází jsou učňovská střediska. Často si na běžných provozech neosahají dostatečně ani základní práce s masem.
Proto třeba pro druháky na učebním oboru letos proběhl dvoudenní zabijačkový kurz (Příští rok bych ho rád natáhl na tři dny). V jeho rámci proběhlo i projektové propojení s ostatními předměty. Byla radost sledovat skvělé vystoupení s párováním vín našich skvělých a úspěšných sommeliérů...
Zabijačka jako taková má navíc jeden obrovský přesah k dnešku. Ukazuje jak moderní je myšlení našich předků směrem k plýtvání. Ze zvířete se doslova nic nevyhodí a zpracovává se kompletně celé. Neumřelo zbytečně.
A takhle by to mělo fungovat.
Poslední série fotek doslova voní novotou.
Valentýnskou vícechodovou večeři vařili skoro pro osm desítek hostů naši třeťáci pod taktovkou elitních šéfů. Radka Davida doplnil Honza Horký, mj. bývalý letitý kapitán našeho národního týmu...
Žáci si vyzkoušeli práci se surovinami, které na svých praxích běžně nepotkávají.
Křepelky, foie gras, lanýže, telecí hřbet a celá další řada laskomin končila na talířích spokojených hostů. První příprava proběhla den dopředu. Vařilo se od osmé ráno a úklid končil o půlnoci. To je kuchařina. Náročná, ale krásná...
Na většině byl vidět během dne opravdový zápal a třeba Markéta u křepelek uměla ten plamen i dobře nasměrovat :)
No a nakonec fotečka a dobrou noc...
Tak zase někdy příště :)
Filip Vracovský
Proč si myslím, že je Petr Pavel dobrý prezident? A proč občas zbytečně jitří společnost?
Protože nežijeme v pohádce, ale jsme obklopení světem který je jaký je už od počátku lidské historie...
Filip Vracovský
Mikuláš Minář změnil názor... Hurá...
On se v dobách kdy trhal Ústavu v odporu proti Miloši Zemanovi mýlil. Nepočítal s tím, že jednou bude mít sympatického prezidenta...
Filip Vracovský
Jsou „zetka“ lenoši, nebo my „staroši“ jenom tak mudrujeme...
Že napíšu tenhle blog vím, už od včerejška, kdy jsem si na titulce přečetl článek s touto tématikou...
Filip Vracovský
Hurá, pod vedením Tomia Okamury zrušíme žvanírnu ve Sněmovně...
Musím říct, že zpráva o omezení „žvanírny“ v kontextu s tím co se dělo ještě nedávno mě docela pobavila. Ale když jsem se zamyslel trošku víc, úplně veselé to zase nebylo...
Filip Vracovský
Nevolil jsem. Díky Motoristům a SPD jde všechno podle plánu. Nezkažme to.
Chtěl bych Motoristům a SPD vlastně poděkovat. Dělají od prvního dne všechno aby se vláda na nynějším půdorysu již nikdy neopakovala...
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?
Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Provozování vodáren se obce na Chrudimsku vzdaly rychle, změnit to bude drahé
Obce vlastnící Vodovody a kanalizace Chrudim se rozhodly, že si koupí provozní firmu, kterou z 95...
Ledopády, tunely, mosty. Zimní jízdy na nejstrmější trati pokračují
Každý pátek a sobotu až do 14. března svezou cestující krajinou Jizerských hor a Krkonoš historické...
RECENZE: Divadelní Arabela v Hradci coby výpravný retro remake nemá konce
Uvádění filmů na divadle nemusí mít kasovní důvody ani vycházet z dramaturgicky cynické představy,...
Na Šumpersku usmrtil vlak člověka. Provoz na železnici stál
Člověka pohybujícího se v kolejišti srazil vlak v pátek večer kolem půl osmé. Zranění na místě...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 833
- Celková karma 23,40
- Průměrná čtenost 2016x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...