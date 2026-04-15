Vařený losos v myčce a podobné lahůdky...
Trošku smíchu a trošku slzy ve mě vyvolává tenhle článek...
Losos z myčky? Geniální trik, nebo hazard se zdravím? Zjistěte pravdu
Upřímně netuším jak to může vůbec někoho napadnout. Fotbal taky nechodíme hrát v bruslích, kůň v Senátu nás kdysi taky zarazil.
Hrozím se okamžiku, kdy někdo bude propagovat sušení klobás v popelnici, protože to tam chytá zajímavé aroma a příjemně fermentuje.
Když se začínal „trh plnit influencery s jídlem“ dávalo to celkem smysl. Takovej Lukáš Hejlík toho dokázal pro český gastro udělat hrozně moc. V dobách těžkých zkoušek a turbulencí si troufnu říct, že byl takřka nepostradatelný.
„Skvělá čísla“ ovšem generoval aniž by prvoplánovaně hanil, případně plácal moudra o věcech v kterých není úplně kovaný.
Kde je ovšem poptávka je i nabídka.
Problémem samozřejmě je, že momentálně „obsah s jídlem“ dělá kdekdo. Pominu „recenzenty“ kteří tomu úplně nerozumí a pouští někdy do éteru moudra, že si málem vykloubím sanici... Pokud nechtějí ublížit. Horší je to s naprostým amatérem, který chce postavit sledovanost na kontroverzi.
Stejně tak strašné jsou nápady nejrůznějších poradců natáčejících své videorecepty. Losos z myčky není zdaleka jediná laskomina. Nejsou výjjimkou videa, kde autor popisuje skvělé výživové vlastnosti jeho netradičního receptu. Bohužel veškeré nutriční hodnoty daného pokrmu špatnou přípravou úplně zničí... Ve výsledku navíc vypadá finální výtvor, jakoby již jednou prošel trávicí soustavou. Nicméně z „řad věřících fanoušků“ se ozývá spousta výkřiků o tom, jak zdravě a skvěle baští.
Vzpomeňme si prosím, že na internet může cokoliv napsat „každý blbec“, než podle něho začneme vařit. A nemusí zdaleka jít jenom o jídlo.
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...