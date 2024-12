Vánoční úmrtí hvězd...

... ale nechce se mi vzpomínat nijak teskně. Byť je mi líto dvou mladých životů. Berme to jako připomínku faktu, že každý další den je dar...

Dneska se sešly dvě zprávy o úmrtí dvou lidí spojených s hudbou.

Zdánlivě z naprosto rozdílných pólů jejího spektra. Ale konec konců, hudba je jen jedna...

Šakal

Dáňa Švarc vyrůstal ve stejné čtvrti jako já, jen o chvilku dřív. Sice talentovaného, ale mladičkého kytaristu, v počátku museli schovávat a na pódiu hrál místo něj někdo „jenom jako“.

Bylo mu tehdy pouhých čtrnáct let.

Bigbítové prostředí někdy bývá pro takové cucáky plné různých lákadel. Dáňa některým neodolal, ale to rozebírat nechci. Kdo ho znal to ví, kdo ne, tomu to může bejt šumák.

Vrchol muzikantské popularity si užil v dresu Torru. Tahle „black metalová legenda“ prodávala svého času takové počty hudebních nosičů, že dneska jsou to až neuvěřitelná čísla. Ale taková byla doba...

Danovo typickej hlasovej projev a charisma nešlo napodobit...

Byť je všechno co přišlo po Torru považováno za sestupnou trajektorii v jeho kariéře... Daniels to mohla být pecka. Živé vystoupení v té době už provázela řada těžkostí, ale o to víc a rád na ně vzpomínám...

Ještě jsem nevstřebal zprávu o Danově odchodu a ...

Kráska s chraplákem...

S Helenou Zeťovou jsme ve stejný čtvrti nevyrůstali, to je fakt. Ale jak moc nepodléhám kultu celebrit... Na ní jsem se fakt rád díval a rád jsem ji i poslouchal.

Odešla moc mladá...

Dodneska úplně nechápu, jak je možné, že se z ní nestala mezinárodní hvězda...