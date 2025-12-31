Vánoční obchodníci s hnusem. Rajchl a Okamura.
... paběrkování v kanalizaci, kterou roky nikdo nečistil.
Nebudu dávat odkazy, netřeba tomu projímadlu ještě zvětšovat dosah. Pro ilustraci jen print screeny obrazovky...
Vůbec mě nenapadá, kdo může na takovouhle rétoriku naletět. Jsem celé roky obklopený uprchlíky z Ukrajiny. Tak bych si dovolil jen pár postřehů...
1) Stesk po domově. Někdo ho prožívá víc, někdo míň. Nicméně dotýká se všech normálních exulantů, nejen v této válce. Jsou věci které si člověk koupit může a věci, které se za zlato ani peníze koupit nedají.
2) Stesk po blízkých. Zdaleka ne každý má možnost Ukrajinu opustit. Nemusí se jednat jen o důvody přímo spjaté s armádou, či ekonomickou situací jednotlivce. Domovinu ani na návštěvu svých dětí v exilu nemohou opustit třeba i lidé zaměstnaní v důležité státní infrastruktuře.
3) Ne, ti lidé z kolon na hranicích opravdu nejedou na prosluněné pláže. Jen té duši je opravdu třeba někdy ulevit. Nemusí to každý chápat (Sytý hladovému nevěří), ale respektovat by to měl.
4) Pokud někomu přijde, že návštěva domoviny je nějaké znehodnocení války a její důležitosti... Mám pro vás šokující zjištění. Představte si, že u nás se třeba za Protektorátu i souložilo. A doufám, že Druhá světová válka je pro naše pochybující spoluobčany „Dostatečně válečná.“
Důkaz? Tím jsem já sám. Protože můj táta se narodil v únoru 43 a mamina v červenci 45. Děda tehdy vláčel těhotnou babičku na trakaři osmdesát kilometrů při útěku před východní frontou. Na Brněnsku se bojovalo fest.
5) Nezáviďte utrpení. Není co.
Filip Vracovský
Můžeme ( A chceme?) vydržet válku na dvou frontách ? S Ruskem i klimatem?
Protože slova ani závazky ještě pořád ve válkách vítězit nedokáží... To se můžeme vztekat jak chceme.
Filip Vracovský
Proč jsem se v mládí na Štědrý den opíjel ?
No, nejen proto, že bych byl tehdy ještě neznaboh... Hlavně proto, že to šlo mnohem lépe než třeba za pár dní na Silvestra.
Filip Vracovský
Chcete najít Putina pod stromečkem?
Není motivací tohoto blogu zlehčovat dobu ve které žijeme, ani strkat hlavu do písku. Vím, že můžeme mluvit o štěstí...
Filip Vracovský
Stane se Petr Fiala prezidentem? Ne, ale Filip Turek by mohl...
Tak tohle téma mě lechtá na klávesnici od chvíle, kdy jsem úvahu Petrta Fialy na toto téma zachytil...
Filip Vracovský
Michelinské hvězdy za naše prachy ? Není to spíš nepochopení ?
Ve čtvrtek večer se odehrála v Mariánských Lázních asi nejdůležitější událost tuzemské gastronomie za hodně dlouhou dobu. Michelin poprvé v historii vydal průvodce pro naši republiku.
