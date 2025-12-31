Vánoční obchodníci s hnusem. Rajchl a Okamura.

Kam až chtějí zajít v luxování potenciálních voličských hlasů ? Vždyť tohle není sběr ze dna. To je spíš...

... paběrkování v kanalizaci, kterou roky nikdo nečistil.

Nebudu dávat odkazy, netřeba tomu projímadlu ještě zvětšovat dosah. Pro ilustraci jen print screeny obrazovky...

Vůbec mě nenapadá, kdo může na takovouhle rétoriku naletět. Jsem celé roky obklopený uprchlíky z Ukrajiny. Tak bych si dovolil jen pár postřehů...

1) Stesk po domově. Někdo ho prožívá víc, někdo míň. Nicméně dotýká se všech normálních exulantů, nejen v této válce. Jsou věci které si člověk koupit může a věci, které se za zlato ani peníze koupit nedají.

2) Stesk po blízkých. Zdaleka ne každý má možnost Ukrajinu opustit. Nemusí se jednat jen o důvody přímo spjaté s armádou, či ekonomickou situací jednotlivce. Domovinu ani na návštěvu svých dětí v exilu nemohou opustit třeba i lidé zaměstnaní v důležité státní infrastruktuře.

3) Ne, ti lidé z kolon na hranicích opravdu nejedou na prosluněné pláže. Jen té duši je opravdu třeba někdy ulevit. Nemusí to každý chápat (Sytý hladovému nevěří), ale respektovat by to měl.

4) Pokud někomu přijde, že návštěva domoviny je nějaké znehodnocení války a její důležitosti... Mám pro vás šokující zjištění. Představte si, že u nás se třeba za Protektorátu i souložilo. A doufám, že Druhá světová válka je pro naše pochybující spoluobčany „Dostatečně válečná.“

Důkaz? Tím jsem já sám. Protože můj táta se narodil v únoru 43 a mamina v červenci 45. Děda tehdy vláčel těhotnou babičku na trakaři osmdesát kilometrů při útěku před východní frontou. Na Brněnsku se bojovalo fest.

5) Nezáviďte utrpení. Není co.

Autor: Filip Vracovský | středa 31.12.2025 8:55 | karma článku: 21,78 | přečteno: 350x

Další články autora

Filip Vracovský

Můžeme ( A chceme?) vydržet válku na dvou frontách ? S Ruskem i klimatem?

Protože slova ani závazky ještě pořád ve válkách vítězit nedokáží... To se můžeme vztekat jak chceme.

30.12.2025 v 8:57 | Karma: 27,58 | Přečteno: 1284x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Proč jsem se v mládí na Štědrý den opíjel ?

No, nejen proto, že bych byl tehdy ještě neznaboh... Hlavně proto, že to šlo mnohem lépe než třeba za pár dní na Silvestra.

25.12.2025 v 3:57 | Karma: 24,83 | Přečteno: 1544x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Chcete najít Putina pod stromečkem?

Není motivací tohoto blogu zlehčovat dobu ve které žijeme, ani strkat hlavu do písku. Vím, že můžeme mluvit o štěstí...

21.12.2025 v 8:03 | Karma: 17,96 | Přečteno: 396x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Stane se Petr Fiala prezidentem? Ne, ale Filip Turek by mohl...

Tak tohle téma mě lechtá na klávesnici od chvíle, kdy jsem úvahu Petrta Fialy na toto téma zachytil...

19.12.2025 v 11:26 | Karma: 30,43 | Přečteno: 2781x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Michelinské hvězdy za naše prachy ? Není to spíš nepochopení ?

Ve čtvrtek večer se odehrála v Mariánských Lázních asi nejdůležitější událost tuzemské gastronomie za hodně dlouhou dobu. Michelin poprvé v historii vydal průvodce pro naši republiku.

13.12.2025 v 8:23 | Karma: 27,70 | Přečteno: 3764x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková
24. prosince 2025  18:07

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).
28. prosince 2025,  aktualizováno  29. 12. 7:12

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...
23. prosince 2025  20:34

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den
23. prosince 2025  20:35

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj
27. prosince 2025  8:37

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...

Jste v zimě unavení? Vyzkoušejte konopné procedury

31. prosince 2025  13:09

Podmínky pro lyžaře se v Beskydech zlepšují, běžkaři ale musí počkat

ilustrační snímek
31. prosince 2025  11:18,  aktualizováno  11:18

Podmínky pro lyžaře se v Beskydech zlepšují. Mrazivé počasí umožňuje provozovatelům zasněžovat...

Chystáte se na Silvestra odpalovat ohňostroj? Mapa ukazuje, kde si koledujete o pokutu

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...
31. prosince 2025

Silvestrovské oslavy letos doprovází nejistota, kde je možné ohňostroj odpálit a kde už by to...

Policie obvinila muže, který v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...
31. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Pětatřicetiletého muže, který v pondělí v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním za městem, o den...

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 817
  • Celková karma 24,27
  • Průměrná čtenost 2032x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.