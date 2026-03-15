V čem všem dětem lžeme. Jsou pohádky škodlivé?
Je několi momentů v životě člověka, které si většinou pamatuje celý život.
Já si ten první zlom nepamatuji.Nicméně jsem viděl několikrát ten bolestivý okamžik, kdy se človíček dozví, že dárky nenosí Ježíšek.
Naprostý šok „Mámo! Ty si lhala!“
Co ale dobře vím, že svět už nikdy není jako předtím. Kouzlo se láme. Stejně tak jako posvátnost tvrzení, že ti velcí kolem mají vždycky pravdu...
Další ranou pro dětskou duši bývá nedojedený talíř a smrt.
Za maminku, za tatínka, za babičku , za dědečka...
Bum. A babička na prkně. Vůbec by jí nepomohlo, kdybych místo talíře sežral koryto. Smrt se špatně chápe a celkově se mi zdá, že je v naší kultuře úplně špatně (Pokud vůbec) vysvětlovaná. Vzhledem k tomu, že je nezbytnou součástí života to nejspíš není dobře.
Zjištění, že nejsem nejlepší.
To vám život doslova rozšlape všechny bábovičky na hřišti. Od malička chválený a nastavený jako jednička ve všem konání... Najednou človíček zjišťuje, že nutně nemusí být nejrychlejší, nejsilnější, nejchytřejší ani nejkrásnější. Někdo se s tím pocitem ztracených iluzí nevyrovná nikdy.
Dobro vždycky nemusí zvítězit...
Máme neděli. Pohádky tedy nelze vynechat. Kromě toho, že v podstatě obsahují kompilát potvrzující výše zmíněné... Podtrhují ho ještě vybudováním mylného předpokladu, že dobro musí vždycky zvítězit. Že se vždycky vyplatí o něj usilovat.
Dospělost zato mnohým nakope zadek. Pro naivní představy nemáme prostor. Ostatně... Neshodneme se ani v tom co je to dobro. Každý pod tím vidí to svoje.
Jsou tedy pohádky a celé dětství škodlivé? Podle mě ne. Škoda jen, že v dospělosti na obojí přestáváme věřit.
Filip Vracovský
