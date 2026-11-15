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Užijte si demošku. Já už tam tentokrát nejedu.

Filip Vracovský VIP
Sám jsem přitom před nástupem vlády Petra Fialy na tyhle protibabišovské demonstrace poctivě jezdil. Dneska už to ale nedělám.

Jsem totiž přesvědčený, že v tuhle chvíli jsou v podstatě zbytečné. Ne snad proto, že by všechno bylo v pořádku, ale proto, že se po jejich zádech opět dere zpátky na světlo ta samá squadra politiků, která už svou šanci měla – a neudělala vůbec nic.

Problémy s oligarchizací naší politiky zůstaly, špatné směřování ekonomiky jakbysmet. A ve chvíli, kdy tahle parta prohlásila za „zodpovědné“ jen o něco pomalejší, ale pořád naprosto nezodpovědné zadlužování země než v podání Andreje Babiše, tam jsem se s nimi definitivně rozešel.

Co by mě ale na dnešním happeningu upřímně zajímalo, je nálada v davu. V mé paměti jsou totiž chvilkařské demonstrace spojené se zvláštní, až festivalovou pozitivní energií a nadějí, že se věci dají zlomit k lepšímu. Zdá se mi ale, že velká část tehdejších kolegů z demonstrací od té doby přijala manýry, se kterými nesouhlasím a které se mi nelíbí. Ten někdejší optimismus a naději jednoduše vyměnili za vztek a aroganci.

Bohužel.

Na naší společnosti mi momentálně přijde úplně nejzvláštnější to, že jedna jediná skupina lidí a politiků označila sebe sama za ty jediné „správné demokraty“. V podstatě bez jakýchkoli objektivních měřítek. Samozřejmě si vždycky nadefinují kritéria, do kterých se sami velice dobře napasují – jenže takhle se můžete pasovat do jakékoli role na světě.

A výsledek? Čím dál víc kolem sebe sleduju lidi, kteří byli mega úspěšní v podnikání, věnovali se mecenášství, podporovali umění a kulturu – a najednou je objevuju na kandidátkách hnutí ANO, Jindřicha Rajchla a dalších podobných subjektů. Kladu si proto nepříjemnou otázku, jestli přece jenom tahle naše tehdejší „chvilkařská“ síla neudělala něco zásadního špatně. A upřímně si myslím, že ano.

To je ten hlavní důvod, proč dneska na Letné nebudu. Nicméně všem, kteří se tam vypraví, ze srdce přeju, aby tam přece jen nachytali právě tu pozitivní energii. Protože přesně to pozitivno naší společnosti momentálně strašně schází.

Autor: Filip Vracovský | neděle 15.11.2026 8:37 | karma článku: 5,81 | přečteno: 72x
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Filip Vracovský VIP

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  • Průměrná čtenost 1892x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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