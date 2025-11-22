Uzákonit dýška jako nezdaněný příjem ? Je to dobře, nebo není ?
Sedíme takhle u žejdlíku a bůhví proč někoho dneska napadlo rozvrtat docela zajímavé téma. Dýška, tuzér, spropitné...
|
Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření
Pro drtivou většinu těch, kteří nás v našich knajpách obsluhují je to zcela nezbytná část příjmu.
Nechci tady řešit někdy až humorné názory laiků, že jejich plat má řešit zaměstnavatel... Ono holenkové je to tak, že v konečném důsledku to vždycky budete vy, kdo to zaplatí. Platy personálu jsou v posledních letech tou položkou, která se propisuje do rostoucích cen enormní mírou.
Já říkám, že je to jednoznačně dobře. Indikuje to mimo jiné rostoucí neochotu lidí nechávat se zaměstnávat na černo, nebo v rámci triku: Na účet minimálka, zbytek pěkně na tlapku...
Uzákonění spropitného jako oficiální a nezdaněné části příjmu má jeden obrovský klad. Udělá z řady těch, kteří momentálně nedosáhnou nejen na hypotéku, ale ani na běžný spotřebitelský úvěr apod... Opět plnohodnotné občany a členy lidské společnosti se vším všudy.
Nevím , jestli si ale zároveň uvědomujeme, že stejně tak může takového zákona využít i ten, kdo má černé fondy, nepřiznané tržby. Bez rizika je pěkně vybělené dokáže dostat do oběhu. Vyplatí je jako dyška a je to.
Největší nevýhoda na straně zaměstnanců padá a i jemu se vše usnadní. Nakonec jsou všichni spokojení? Nebo ne ?
Sám si dám ještě jedno (Možná dvě) orosený a budu o tom přemejšlet. Rozhodně není každej v gastru šméčkař, to fakt ne... Takovou pověst má opravdu nezaslouženě. Ale upřímně nevím , jestli to zase nějakým vykukům nechceme až příliš usnadnit...
Písnička nemá s blogem nic, to jen Bjork včera slavila kulatiny...
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...