Ukrajina, prokletá obilnice Evropy
Čeká ji další válečná zima, kdy bude třeba odemknout svá srdce i peněženky. Dva roky zpátky jsem tady byl pranýřován za názor, že špatný mír pro ni bude lepší než dobrá válka. Křivdy se dají časem napravit. Mrtvé generace v našem světě už ale nikdo nevzkřísí.
Po dvou letech už v podstatě nevidím žádné dobré scénáře – jen špatné a katastrofické. Některé méně, některé víc. Pevně doufám, že po letech, kdy ji aktivně v boji podporoval, se nyní náš „západní okruh“ od Ukrajiny neodvrátí úplně. Byť celá podpora dnes visí na vachrlatém vlásku řady místních voleb, který se může přetrhnout stejně snadno jako ten, co visel z tupé Donalda Trumpa.
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Že se v budoucnu může nenávist zničené země velice snadno obrátit proti nám? To se vsaďte. Hlasy, že jsme slibovali mnohem víc, než se stalo, se již prostorem nesou velice dlouho. Podobně se „Západ“ už jednou k Ukrajině zachoval. A osm desítek let není tak dávno, aby se nejednalo o historii živou.
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Ostatně zločiny i hrdinské činy UPA pramenily především z bolesti a skončily bojem proti všem. Nejen ukrajinské sotny přecházející mimo jiné přes naše území, ale celý protibolševický odpor kolem konce druhé světové války byl živen nadějí, že boje končí jen na chvíli a brzy se společně pustíme do definitivního nepřítele. (Nemusíme ostatně chodit až tak daleko na východ – i Mašínové a řada dalších u nás tomuto klamu podlehli.)
Co by ale skončit nemělo a nesmí, ať už bude u vlády kdekoliv kdokoliv, je solidarita obyčejných lidí. Protože nejen symbolicky otevřená srdce, ale i zcela pragmaticky peněženky budou naši přátelé potřebovat víc než kdykoliv předtím.
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