Učení není mučení... aneb, zatančíte si s kuřaty ?

... tedy snad. Mělo by to tak být. Ostatně... Můžete se mrknout jak to v těch dobrých dnech vypadá...

Co je třeba říct hned na začátku... Učit se musí i učitelé, nebo kuchaři. Kdo s tím přestane, začíná trochu nebýt. Nás učí třeba Radek David. Jeden z nejlepších „šéfů“ tuzemské scény... Tématem našeho učení pak byla soutěžní gastronomie. Zjednodušeně řečeno, mají kuchařské soutěže dvě hlavní disciplíny. Živé vaření a výstavu. Radek nás učil aspikování výstavy. Provádí se, aby vystavené jídlo neosychalo a zůstalo po celý den atraktivní. Hodnotící komisaři pak můžou hodnotit kulinářské techniky, koncept jídla a návštěvníci naše umění... Štětečky, suchý led a spousta další magie... Výsledek vypadá skvěle :) Pro studenty samotné jsou pak soutěže nikoli cílem, ale jedním z protředků jejich motivace. Koho chytnou, naučí se řadu nadstavbových technik zpracování surovin, nebo uvažování o jídle samotném, které přesahuje rámec běžné výuky... První naší letošní soutěží byla Olomoucká Olima. Soutěžilo se v živém vaření. Já sám se každý rok do Olomouce těším, protože po zběsilém kvapíku začátku školního roku přijde možnost vyrazit za přáteli, dobrým jídlem a pitím víc než vhod... Brzy ráno vypadá soutěžní místo neškodně a opuštěně... Během samotného vaření jsou soutěžící pod bedlivým zrakem komisařů. Nehodnotí se totiž jen výsledný talíř, ale i cesta, která k němu vede. Hygiena, správné techniky zpracování surovin i hospodaření. „Naši kluci“ soutěžili v kategorii Junior , kde byla povinná soutěžní surovina vepřová krkovice. A v kategorii kadet (pro mladší ročníky) , kde byla volba hlavní suroviny volná. Naše volba padla na kachní prso a byla to volba dobrá :) Po třech dnech nezbývá, než Hané zamávat a vrátit se do reality... Ve škole je ale třeba podchytit zájem většího počtu studentů než jenom soutěžáků. První zvonění je akce, kterou chystáme hned v půlce září. Hotelováci a Cesťáci si na něm skládají praktickou maturitu . Já si na přípravu dobrot beru i první ročníky. Je to sice náročné, děti často ještě pořádně netrefí do šatny, jsou ve škole jen několik dní... Ale ve výsledku je fajn, předvést se rodičům v plné polní jak makám a ukázat jim, co všechno se tady časem naučím... Letos se obsloužilo dvě stovky platících hostů ( Akce probíhá formou sněz co můžeš) a stovka ostatních ( partneři školy, personál, učitelé apod.) Počasí klaplo a bylo to moc fajn... Ještě pohled do zákulisí... I běžnou výuku se snažím dělat co nejpoutavější. Spíš než biflování dá dětem něco do života na věci si sáhnout. V třídě si povíme něco o zpracování drůbeže a pak si zajdeme do cvičné kuchyně za přísného zachování hygieny zatancovat :))) Když všechno klapne jsme nefalšovaně šťastní :) Závěrečná fotka je z dnů Erasmu a voní novotou. Dny jako tenhle čtvrtek mě nabíjí neskutečně motivační vitalitou :) Navíc projekt sám, o který se ve škole stará moje skvělá kolegyně Katka, dává našim kuchařům mnohem víc, než jen profesní zdatnost. Pobyt v zahraničí je posouvá i z hlediska osobnostního vývoje kupředu tak, až jsem z toho někdy dojatí...