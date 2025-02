Trump a EU. Padají dogmata, něco si přej.

Pokud čekáte informace ze zákulisí Bílého domu a špičky Americké politiky či soudnictví, musím vás zklamat.

Na rozdíl od mnohých kolegů blogerů a diskutérů nedisponuji křišťálovou koulí, ani nemám informace tajných služeb.

Dokonce jsem si vědom, že na základě informačních toků ovlivněných propagandou si obrázek ani učinit nelze.

A jsem si vědom ještě jedné věci. Propagandu dělá USA, Rusko, Hamás. To bez pochyb. Stejně tak její služby využívá i naše strana.

S klidným svědomím můžu říct, že s Donaldem Trumpem bych asi na sváteční oběd nešel. Sám se rád poslouchám a naše vzájemné překřikování by ho jenom zkazilo.

Nicméně EU jako takové nastavil křišťálově čisté zrcadlo. Ukázal přesně její slabá místa. Svou nevymáchanou sekyrou ťal do živého.

Může nám jeho okolí a mediální výstupy přijít sebeobskurnější...

Docela mě zaujal dnešní článek. A ano, i zde se píše o věcech které nehodlám zpoza katedry nebo kamen komentovat, protože tam nedohlédnu. Nicméně reakce na cla ze strany Mexika a Kanady nakonec ukazují, že zájmy Velké Ameriky nechce hájit za cenu ekonomického zničení vzájemných vztahů těchto zemí. U EU pak vidíme, že místo hledání konstruktivního řešení chřestíme odvetami.

Snad z pozice síly kterou nemáme ? A nejde jen o čísla součtů HDP. Ty jsou stále impozantní. Jde o skutečnost, že k jakékoli formě federalizace máme stále daleko a EU by pro svoji přebujelou byrokracii byla pomalá i kdyby byla názorově mnohem jednotnější než je dnes.

Jistě. Ti kteří demokracii rádi nahrazují „lepšokracií „ ví jak té jednoty docílit.

Problémem je, že ve chvíli kdy se Svět ocitne ve velkém konfliktu... A ignorování všech kteří nemají stejný názor jako já to může jenom urychlit... ( A to o ignorování mluvím jako o lepší variantě. Zesměšnit, ostrakizovat a potlačit jsou ty horší.) Dovedu si představit, že pro obnovu společnosti bude důležitější zemědělec, zedník a celá další řada „dělníků“ než intelektuálních pseudomoralistů. Až budou zajištěny základní životní funkce, teprve pak přijde čas po pokrok. Ostatně tak, jak to chodí celé věky...

Pseudo píšu zcela úmyslně. Protože ani intelektem, ani morálkou neopovrhuji. Obojí bezmezně obdivuji. Jenom je (stejně jako demokracii) nevnímám s přívlastky.