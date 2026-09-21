Trocha poezie, nikoho nezabije. Snad...
... která přichází takhle večer.
Po náročném startu školního roku není na škodu někdy se zasnít.
Zaposlouchat. Třeba do lásek, které člověk nestihl, minul...
A ono to opravdu zní jako Melodie...
Filip Vracovský
Technologie, nebo technika?
Občas se v diskusích pod mými články objeví někdo, kdo má neutuchající potřebu mě školit z pedagogického a kuchařského názvosloví.
Filip Vracovský
Mejdan ještě nekončí...
Sedím nad návrhem deficitu státního rozpočtu a nevěřím vlastním očím. Promnu si je, a nic... Asi by nepomohlo, ani kdybych si je vyšrouboval.
Filip Vracovský
Poezie pod skalpelem
Procházím se nejenom nedělním ránem. Ale vůně kávy a klid mě zlákala i k procházce tvorbou co jsem sem za ty roky napsal...
Filip Vracovský
Snad se ani letos ve škole nezblázníme. Jak učitelé, tak z nás naši žáci :)
Konec srpna je za námi, hříšníci z loňska si odkroutili doklasifikace a my můžeme konečně začít s čistým stolem.
Filip Vracovský
Proč se opět vrátím k mazání pod blogem?
Jednoduše proto, že můžu... On už je to nějaký pátek co sem chodím, nejprve jako čtenář, pak diskutér...
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Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...