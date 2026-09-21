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Trocha poezie, nikoho nezabije. Snad...

Filip Vracovský VIP
Pondělní malování slovem, pro stálé hosty i náhodné kolemjdoucí. Jen pár slov a podzimní nálada ....

... která přichází takhle večer.

Po náročném startu školního roku není na škodu někdy se zasnít.

Zaposlouchat. Třeba do lásek, které člověk nestihl, minul...

A ono to opravdu zní jako Melodie...

Autor: Filip Vracovský | pondělí 21.9.2026 20:48 | karma článku: 0 | přečteno: 29x
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Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 921
  • Celková karma 22,08
  • Průměrná čtenost 1921x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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