Touhapustní
Když ticho tolik hlučí
na Samotách s Haňťou
chtěl jsem být taky přejetý kolem dějin
a nechat se lisovat dokud nevydám to nejlepší
a smát se jako blázen
odcházejícím dnům
přicházejícímu jaru
protože zima už není nic pro mě
odvyknul jsem
zpohodlněl
od časů kdy jsem s instinktem kanibala
všude čichal správnou člověčinu
dávno pryč jsou doby
kdy moje touha byla jak na steroidech
kdy povětří svítilo novotou
dalo se krájet
hutné
skoro se nevešlo do plic
přesladce bolelo
po bublinkách
bavila nás sabráž okamžiků
noc co noc co se zdánlivě
nemohla nikdy omrzet...
xxx
Přesto a možná právě proto
dneska od rána
už tikám poněkud tiše
a jediné co pořád nevím
jestli jsem hodinky
nebo pekelný stroj...
