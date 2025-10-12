Těšíte se na návrat EET ?
Já patřím k těm , kteří říkají ano. Zaveďme EET znovu. Zažil jsem jaké to je soutěžit s někým kdo na odvodech šidí. Celé desítky let zažívám rovněž to jak šedá zóna ekonomiky ničí tržní prostředí v gastronomii komplet.
Nicméně rozhodně by případný návrat jednoho z nástrojů kontroly neměl být provázen kampaní která udělá šmahem z podnikatelů a živnostníků zloděje, šmelináře... Byť chápu , že jistá část potencionálních voličů tenhle hon na čarodějnice prožívá s nadšením.
Zároveň je podle mě zbytečné mít z výnosnosti tohoto aktu přehnaná očekávání. Proč ?
Nikdo a nic nevymýtí šedou ekonomiku úplně. A přesto, že podle některých reakcích vymezujících se často proti těm pro které je zaměstnanecký svazek volbou, kterou nechtějí... Pak rozhodně v EU nepatříme k zemím, kde by se odehrávala nějaká šedo-ekonomická katastrofa.
Doufejme tedy, že dojde k zavedení EET „uživatelsky příjemnému“ a projeví se, že Alena Schillerová opravdu poctivě tenhle návrat projednávala napříč spektrem oborových asociací.
Za sebe můžu říct jenom tolik.. Pokud někdo dojde třikrát za rok na farmářský trh prodat nějaké přebytky... Je opravdu zbytečné aby byl EET pokryt.
Za gastro souhlasím přesně s Lubošem Kastnerem z posledního odkazu. Argument o nadměrné a administrativní zátěži je v gastronomii už pasé. Standardní pokladní systém dneska už není jen tupá kasa, ale přímo vám pomáha podnikání řídit.
Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie
A malá odbočka na závěr... Je až neuvěřitelné jak moc se prostředí v restauracích proměnilo za můj profesní život. Kdyby Filip z Restaurací a jídelen pro které se kdysi učil tehdy nahlédl do budoucnosti...
A viděl tam místo otlučených dřevěných stolů a olámaných lednic nynější chirurgické nerezové prostředí a mraky blikajících displejů...Ten by valil bulvy. Stejně tak marně by hledal pokladní, která „markovala objednávky“ a bez které by tehdy žádné jídlo kuchyně nevydala...
Myslím, že by se ten vyjukanej kuchtík domníval, že se propadl minimálně do dvadvacátého století. Nenapadlo by ho, jak ten pokrok půjde rychle...
Jedna věc by se ale nezměnila... Muzika by ho bavila úplně stejně jako tenkrát... Zvlášť taková, která má nějakej přesah...
Filip Vracovský
