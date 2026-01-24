Teplo pro Kyjev... Darujete taky kousek ?

... aneb alespoň s částí z nás to ještě není tak zlý jak by mohl Putin a jeho poskoci doufat. Co myslíte?

Možná máte rádi zimu. Sám jsem svého času trávil nejednu na horách a i když dneska už na to úplně nevypadám, lyže a brusle jsem dovedl s radostí užít.

Když ale v mrazu kvůli rozbombardované infrastruktůře zůstavají domácnosti, nemocnice, školy... Nemá to se zimní romantikou nic společného a už tuplem ne s Ladovskou zimou.

Naplňuje mě proto radostí fofr jak roste částka kterou přispíváme na teplo (nejen) pro Kyjev. Ve chvíli kdy začínám psát tenhle blog je tam přes 65 milionů korun a stále to raketově letí nahoru.

„Neuvěřitelné.“ Češi vybrali na mrznoucí Ukrajinu 29 milionů za 40 hodin

Ještě to s řadou z nás není tak špatný jak by Rusku vyhovovalo.

I tak se občas nestíhám divit druhým extrémům...

Proč prý nevyvěšujeme Venezuelské vlajky třeba?

No, svět je plný nespravedlivostí. Nelze naplno prožít všechny a vždycky. To by si jeden nejspíš brzy hodil mašli. Ukrajina je sakra blíž, mraky Ukrajinců jsou naši přátelé, na krev vojáků i civilistů si takřka můžeme sáhnout.

A jasně... Jedinci jako Okamura, Rajchl nezmizí. Stejně tak svá smradlavá moudra plná historických nesmyslů nepřestanou na sockách trousit nejrůznější Kubáskové, Hruškové a další ...

Nic to nemění na tom, že dobro nepotřebuje takhle exhibovat. Pěstujme si ho. Jsem na nás fakt hrdej.

A písnička? S blogem nemá nic... Ale je taková zimní a taky aktuální. AI generuje věci s obrovským dosahem a stále lépe. Nejsem odborník na téma jestli se z toho těšit, nebo se strachovat... Nicméně fascinující to je.

Autor: Filip Vracovský | sobota 24.1.2026 6:06

Filip Vracovský

  • Počet článků 826
  • Celková karma 24,01
  • Průměrná čtenost 2024x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

