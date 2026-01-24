Teplo pro Kyjev... Darujete taky kousek ?
Možná máte rádi zimu. Sám jsem svého času trávil nejednu na horách a i když dneska už na to úplně nevypadám, lyže a brusle jsem dovedl s radostí užít.
Když ale v mrazu kvůli rozbombardované infrastruktůře zůstavají domácnosti, nemocnice, školy... Nemá to se zimní romantikou nic společného a už tuplem ne s Ladovskou zimou.
Naplňuje mě proto radostí fofr jak roste částka kterou přispíváme na teplo (nejen) pro Kyjev. Ve chvíli kdy začínám psát tenhle blog je tam přes 65 milionů korun a stále to raketově letí nahoru.
|
„Neuvěřitelné.“ Češi vybrali na mrznoucí Ukrajinu 29 milionů za 40 hodin
Ještě to s řadou z nás není tak špatný jak by Rusku vyhovovalo.
I tak se občas nestíhám divit druhým extrémům...
Proč prý nevyvěšujeme Venezuelské vlajky třeba?
No, svět je plný nespravedlivostí. Nelze naplno prožít všechny a vždycky. To by si jeden nejspíš brzy hodil mašli. Ukrajina je sakra blíž, mraky Ukrajinců jsou naši přátelé, na krev vojáků i civilistů si takřka můžeme sáhnout.
A jasně... Jedinci jako Okamura, Rajchl nezmizí. Stejně tak svá smradlavá moudra plná historických nesmyslů nepřestanou na sockách trousit nejrůznější Kubáskové, Hruškové a další ...
Nic to nemění na tom, že dobro nepotřebuje takhle exhibovat. Pěstujme si ho. Jsem na nás fakt hrdej.
A písnička? S blogem nemá nic... Ale je taková zimní a taky aktuální. AI generuje věci s obrovským dosahem a stále lépe. Nejsem odborník na téma jestli se z toho těšit, nebo se strachovat... Nicméně fascinující to je.
Filip Vracovský
Po včerejším vzpomínání na piráta Sandokana si dneska neodpustím takový trošku „nenedělní" blog......
Taky jsem trávil dětství se Sandokanem na tričku...
... na dalším jsem měl láhev Coca Coly co se „Kokakole" moc nepodobala, ale v podstatě mě to tehdy moc netrápilo.
Osahávání spících studentek profesorem přijde řadě lidí celkem v pohodě.
Někdy jsem při čtení názorů v diskuzi opravdu zaskočený. Sám sebe potom přesvědčuji, že to není reprezentativní vzorek většiny populace...
Filip Turek není problém. Tím je amatérismus celých Motoristů.
Nechci přežvýkávat stokrát přežvýkané seno veřejného prostoru a rozhodně nemám ambice vykládat Ústavu.
S Viktorkou u splavu...
Kolik národ vlastně potřebuje básníků ? Nevím jistě. Ale čím si jistý jsem, že jich bude vždycky málo...
