Televizní Superdebata ? Kdybych musel, šel bych volit Piráty, nebo Motoristy...
... byť si řada z vás jistě ťuká na čelo a chystá pro mě medikaci, či obklad na horkost.
Vím, že Andrej Babiš dlouhodobě do debat ČT nechodí, i tak jsem při shlédnutí večerní sestavy měl někde nad zátylkem dojem, že možná trénujeme veřejnost na přijetí multifunkčního Karla Havlíčka jako premiéra?
Překvapením pro mě byl výkon Petra Fialy. Kdybych žil poslední roky na Marsu asi bych měl tendenci vstát a „jít mu to hodit.“ Vzhledem k tomu, že žiju v Plzni a ne v některém z kráterů mimo naši planetu, tleskám skvěle secvičenému výstupu.
Jinak se vlastně vůbec nic nestalo. Obě rozhodující politické síly si jedou svou mantru. Pětidemoliční asociální vládu a Proruské šváby.
Nic nového pod sluncem. Stejně tak jako nezpochybnitelné levicové směřování naší země, ať vyhraje kdokoli. Jeden rozdá dávky penzistům, druhý pracujícím a všechno bude... Fajn ?
O tom, že pod jejich vedením nikdy nedojde k jakékoli zásadní korekci Eurounijní regulační politiky nepochybuji vůbec. Andrej Babiš si nenakálí do vlastního hnízda a ODS s Topkou už jsou dávno eurosocialistické až na půdu.
Kdyby mě někdo přiložil pistoli k hlavě a řekl „Musíš!“ nezbylo by než si vybrat mezi Motoristy a Piráty.
U Motoristů by šlo o to, že jediní říkají ve spoustě podstatných věcí, to na čem je podle mě založený nejfunkčnější model svobodného světa.
Piráti byť jsou mé maličkosti velmi „politicky vzdálení“ si jako jediní uvědomují, že je 21. století. Jasně, jak bylo během jejich vládního angažmá vidět, uvědomit si a umět jednat jsou dvě rozdílné věci... Nicméně i toho prozření, že svět už nefunguje v rytmu analogové éry a devadesátkových kmotrů je tady jako šafránu.
Filip Vracovský
Zvyšují hladové ženy za volantem agresivitu na silnicích ?
S koncem prázdnin skončilo mé veselé cestování hromadnou dopravou. Povinností a práce je tolik, že z kraje
Filip Vracovský
Jak dělím svoje žáky na ukrajinské a české děti ?
Tak takovouto otázkou mě nedávno zaskočil kamarád... Odpověď samozřejmě byla poměrně jednoduchá, ale přesto ve mě ta otázka dlouho rezonovala...
Filip Vracovský
Holky na „Ofku“ ?Novodobé prostitutky? Haló, haló... Proč je chlapů málo?
Často slýchám o zkažených holkách z Only Fans... O moderních prostitutkách... O celé dekadenci dnešní doby...
Filip Vracovský
Smrdí to kuře ? Jak se vede KFC ? Nejsou lidi ?
Nepíšu to rád... Z řetězců rychlého občerstvení bylo zrovna KFC místo kam jsem se vždycky těšil.....
Filip Vracovský
Evropská unie zatím neuvažuje o tom poslat klobásy do ilegality...
Jen nevím, jestli mě to má uklidnit. Má se přeci starat o naše dobro. I proti naší vůli . Ale co už...
|Další články autora
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...