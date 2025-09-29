Televizní Superdebata ? Kdybych musel, šel bych volit Piráty, nebo Motoristy...

Nebudu vůbec hodnotit jestli jestli je to dobré, nebo ne... Spíš bych rád rozvedl myšlenku z nadpisu...

... byť si řada z vás jistě ťuká na čelo a chystá pro mě medikaci, či obklad na horkost.

Vím, že Andrej Babiš dlouhodobě do debat ČT nechodí, i tak jsem při shlédnutí večerní sestavy měl někde nad zátylkem dojem, že možná trénujeme veřejnost na přijetí multifunkčního Karla Havlíčka jako premiéra?

Překvapením pro mě byl výkon Petra Fialy. Kdybych žil poslední roky na Marsu asi bych měl tendenci vstát a „jít mu to hodit.“ Vzhledem k tomu, že žiju v Plzni a ne v některém z kráterů mimo naši planetu, tleskám skvěle secvičenému výstupu.

Jinak se vlastně vůbec nic nestalo. Obě rozhodující politické síly si jedou svou mantru. Pětidemoliční asociální vládu a Proruské šváby.

Nic nového pod sluncem. Stejně tak jako nezpochybnitelné levicové směřování naší země, ať vyhraje kdokoli. Jeden rozdá dávky penzistům, druhý pracujícím a všechno bude... Fajn ?

O tom, že pod jejich vedením nikdy nedojde k jakékoli zásadní korekci Eurounijní regulační politiky nepochybuji vůbec. Andrej Babiš si nenakálí do vlastního hnízda a ODS s Topkou už jsou dávno eurosocialistické až na půdu.

Kdyby mě někdo přiložil pistoli k hlavě a řekl „Musíš!“ nezbylo by než si vybrat mezi Motoristy a Piráty.

U Motoristů by šlo o to, že jediní říkají ve spoustě podstatných věcí, to na čem je podle mě založený nejfunkčnější model svobodného světa.

Piráti byť jsou mé maličkosti velmi „politicky vzdálení“ si jako jediní uvědomují, že je 21. století. Jasně, jak bylo během jejich vládního angažmá vidět, uvědomit si a umět jednat jsou dvě rozdílné věci... Nicméně i toho prozření, že svět už nefunguje v rytmu analogové éry a devadesátkových kmotrů je tady jako šafránu.

Autor: Filip Vracovský | pondělí 29.9.2025 7:51 | karma článku: 4,40 | přečteno: 82x

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 788
  • Celková karma 26,09
  • Průměrná čtenost 2051x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

