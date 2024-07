Televizní poplatky, daň z nemovitosti... Čeká nás světlá budoucnost v našem skanzenu ČR?

Svátek, nesvátek... Sobota nesobota. Zkrátka mě to nedalo. Vstupte na vlastní nebezpečí. Za nic neručím...

Narazil jsem na článek a diskuzi o tom, že je třeba optimalizovat daň z nemovitosti se zbytkem EU.

A říkám si, že je to všechno fajn...

Je třeba přijmout skutečnost, že nelze žít nad poměry. Nicméně, by se taky měl někdo odpovědný zamýšlet třeba nad tím, zda třeba vzhledem k poměru vlastního bydlení ke zbytku EU nebudeme spíš trestat vlastníky bytů...

Nelze přeci jen všechno slepě průměrovat pokud chceme dojít ke skutečným výsledkům/dopadům.

Odkaz

Navíc mám k daním několik malých poznámek.

Ta porvní je k porovnání celkového daňového zatížení obyvatel. Nemám totoiž dojem, že ve chvíli kdy se v tomhle ukazateli pohybujeme někde uprostřed EU je naše země uprostřed i výkonem, který za ty peníze předvádí.

Vidím kolem sebe spíš skanzen průmyslové revoluce ( Jasně, přeháním. Ale ne moc.) . Stát sám, se chová spíš jako typickej Boomer. Schází mu mladost a švih. Takže moderní svět, nebo alespoň jeho vize mu unikají.

Ta druhá s tím úzce souvisí.

K daním v rámci EU si můžete pár slov přečíst tady. A doporučuji to udělat. Je to krátké a mimo jiné mají daně vést k vyššímu hospodářskému růstu. Jestli to, co se u nás odehrává v posledních dekádách ( Oscilujeme vždy mezi mrháním a slepým škrtáním bez myšlenek na budoucnost.) odpovídá svému cíli, si jistě zodpoví každý sám.

Odkaz

Do třetice všeho dobrého. K tomu aby se ČR oprostila od postavení skanzenu, který mladým talentům nenabízí perspektivu je zoufale potřeba dobré školství. Co mě šokovalo, když jsem do něj vstoupil byla skutečnost... Jak skvěle je vymyšlené na papíře a jak špatně s ním většina učitelů a škol pracuje. Bez urážky. Tady je třeba zapracovat s uvědoměním si prostého faktu, že se píše rok 2024. Nevěnovat se blbostem a reflektovat realitu neustálých inovací, které přicházejí až ve zběsilém tempu. Cílení na potřeby konce minulého století je střelba mimo terč.

Bez svěžího myšlení se neobejdeme. Krásným příkladem je politický boj o televizní poplatky. V realitě, kdy několik posledních generací klasické TV vysílání vůbec nezajímá... Nikdo neprosazuje radikální zeštíhlení pro příští dekády této, čím dál zbytečnější instituce. (Myšleno ve formátu v jakém funguje dnes.) Místo přemýšlení jak veřejnou službu zajistit nejen v současnosti, ale i dnech příštích se mlátíme po hlavách jestli je líp za Fialy , nebo za Babiše. Objektivita, spravedlnost , demokracie se stávají jenom klackem díky kterému to bolí.

Někdy mám dojem, že nám snad nikdy nedojde jak je to zbytečné. Po slepých cestách jdou naši politici už dlouho. Babišové a Fialové jsou jenom produkty našeho narážení hlavou do zdí. Nevím, jestli se dožijeme podstatné změny dřív, než naše staré generace vymřou. Ale neztrácím naději...

Cesta bude dlouhá. S krásnou Joan Baez alespoň lépe uteče...