Taky už u vás město zmasakrovalo trávníky a zatočilo s kytkama?

Trošku vážně na neděli. Nejenom o sečení trávy v parcích a mezi domy... Taky trochu o nás všech jak to vnímám právě teď.

Ve čtvrtek jsem se k večeru vracel domů a kdybych chvilku zavřel oči vůně čerstvě posečený trávy by mě vrátila zpátky do dětství.

Je ráno. Sluníčko už ale slušně hřeje. Labužnicky utírám kosu. Začínají sena...

Jenomže tady nejsem u nás na vsi. Dávno už nejsem kluk. Dokonce ani není ráno. Dívám se , jak tady u nás dneska parta zahradníků z města zatočila s trávou, kytkama, broukama a vším tím co se tady ještě před pár hodinama nadechovalo k životu.

A jsem slušně nakrknutej.

Budou tady řádit zase celý léto a a statečně ubrání zdejšímu ekosystému jakémukoli pokusu o lepší biodiverzitu. Vlastně nás ubrání proti každému pokusu o projev života zdejší vegetace !

Kdyby to nebylo k pláči, musel bych se zasmát. Není to potíž jenom u nás. Města mají plno keců o tom jak jsou zelená a žvástají o ekologii jenže skutek utek. Všechny přirozený ekosystémy zničit.

Jasně. Pravidelný sečení travnatých ploch můžeme zdůvodnit bojem z invazivníma rostlinama. Můžeme se zaklínat estetikou, bezpečností. Naší potřebou uspořádat si na zkráceném pažitu piknik (Ale věřte, že tady mezi činžákama si ho tady nikdo za šest let co tu bydlím neudělal.)... A těch nebezpečnejch brouků a motýlů co se nám tím povede zahubit. Díky tomu nám tady nebudou tolik za oknem řvát ptáci (Tedy kromě uvrzanejch strak, těm vystačí k obživě bordel kolem kontejnerů).

Sice pak budeme skuhrat jaký je tady vedro, protože i tahle vyprahlá pláň kterou vyrobíme má vliv na mikroklima... Ale pocit vítězství nad tou nebezpečnou přírodou nevezme... Nebo ?

Co s tím ?

Třeba udělat nějaké kompromisy ? Mozaikové sečení ?

Ideálem je asi komunitní péče o společná místa. Jenomže doba tomu bohužel nenahrává. My starší nemáme čas. Kdysi jsem znal v místě kde bydlím každýho souseda. Věděl jak se jmenuje, co dělá, čím se baví... Je to pryč. Máme to tak všichni. Pozdravíme a jdeme za tím svým. Ti mladší pak přes displej reálnou trávu nevidí vůbec...

Pomohlo by to výlečit víc než trávník. Léčilo by to i naše duše.

Nevím jestli se tím co jsem dneska napsal něco změní. Třeba se alespoň zamyslíme. Nejenom nad ekosystémem kolem nás. I nad tím v sobě...

A písnička ? Nemá s blogem spojitost Ale byla to kapela mé generace. A nápis Pantera na mé mikině s kapucí bejval taky zelenej jestli si to dobře pamatuju...