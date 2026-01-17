Taky jsem trávil dětství se Sandokanem na tričku...
Dneska těžko někomu z mých žáků vyprávět, že někdo běhal v tričku, které se zdobilo sprejem, přes vystříhané šablony.
Navíc šablony tehdy často maloval někdo, kdo neutrpěl zázračný výtvarný talent. A „značky“ západních firem, případně Sandokan, či láhev od zméněné Coly zkrátka často nebyla identická s originálem.
Bylo nám to ale celkem fuk a než se tričko „rozdrbalo“ stávalo se částí šatníků na kterou byl člověk hrdej. Pokud nepodlehl mamonu, protože se z nich také stával žhavý obchodní artikl v našich dětských kolektivech.
Když člověk trošku odrostl, projevil svou osobnost třeba batikováním svého šatníku. A plísňáče ? To tehdy bejval sakra hit...
|
Nosili jste taky plísňáče? Netřeba jen vzpomínat, světlé mapy se vrací
Taky jsme se pěkně rozdělili na „Depešáky, Sabaty, Diskofily, Veksláky, Trampy...“
A tady to chtělo fištróna nejen při ladění šatníku, ale i při shánění odpovídající muziky. Ti šťastní sehnali na burzách originály. Z těch se pak kopírovala spousta a spousta kopií.
Část hudby se na pásky nahrávala „na živo“. Dnešní posluchač „živáků“ by při technické kvalitě těchto nahrávek utekl s výkřiky hrůzy. Pro nás se však jedná o poklady a některé máme k mání dodnes...
|
Hudba byla silnější než strach, vzpomíná pamětník zakázaných burz v Ostravě
Možná, že se dneska někomu zdá, že nám stačilo málo. Ale jde jen o úhel pohledu. Protože i naše tráva byla zelenější a nebe bylo blankytné...
Tak to v dětství a mládí zkrátka bývá. A že jsem si zrovna dneska vzpoměl ? Však „našemu“ Sandokanovi bylo včera osmdesát. Ještě, že stejně jako láska a romantika nemůže stárnout...
Filip Vracovský
Osahávání spících studentek profesorem přijde řadě lidí celkem v pohodě.
Někdy jsem při čtení názorů v diskuzi opravdu zaskočený. Sám sebe potom přesvědčuji, že to není reprezentativní vzorek většiny populace...
Filip Vracovský
Filip Turek není problém. Tím je amatérismus celých Motoristů.
Nechci přežvýkávat stokrát přežvýkané seno veřejného prostoru a rozhodně nemám ambice vykládat Ústavu.
Filip Vracovský
S Viktorkou u splavu...
Kolik národ vlastně potřebuje básníků ? Nevím jistě. Ale čím si jistý jsem, že jich bude vždycky málo...
Filip Vracovský
Snad se Petr Pavel s Andrejem Babišem shodl alespoň na tom jestli jim candát chutnal...
Co se týče Filipa Turka shoda podle následující tiskovky ještě nenastala... Ale co, do žní času dost...
Filip Vracovský
Za dveřmi stojí Trump s Putinem, aneb demokracie se už přežila ?
Když si odmyslíme sympatie k té či oné mocnosti, či zemi a jednomu z těch šéfů... (Nejen jich) ... Zdá se, že svět rezignoval i na mezinárodní právo.
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Zámek v Letohradě po 20 letech zpřístupní plnohodnotný prohlídkový okruh
Zámek v Letohradě na Orlickoústecku bude mít po více než 20 letech plnohodnotný prohlídkový okruh a...
Filharmonici slibují rok výjimečných zážitků, sezonu zahájili poctou Davidovi Stypkovi
Třemi vyprodanými koncerty nazvanými K poctě Davida Stypky zahájila letošní rok Janáčkova...
Uplynulo 57 let od smrti studenta Filosofické fakulty UK Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 na...
Škola se bude podílet na výrobě polovodičů
Univerzita Pardubice a největší tuzemský výrobce polovodičů nadnárodní společnost onsemi uzavřely...
Stavební pozemek Jirkov u Železného Brodu o velikosti 920m2
Železný Brod - Jirkov, okres Jablonec nad Nisou
2 700 000 Kč
- Počet článků 824
- Celková karma 24,74
- Průměrná čtenost 2026x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...