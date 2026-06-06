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Tak nám Ukrajinci zdražují (nejen ropu) ropu...

Tvrdí to čím dál víc lidí na facebooku a v diskuzích , tak to asi bude pravda... Zkrátka každá válka něco stojí!

A Vladimír Vladimírovič by ji přitom tak rád už ukončil.

Nechce toho moc. Jenom všechno. A ti lotři z Kyjeva mu to blokují...

Co na tom, že bezpečně už se necítí ani ve svých bunkrech cestou na záchod. Co na tom, že Ukrajina se s naší pomocí probojovala takřka k zázraku a tlakem na infrastrukturu v hloubi Ruska je ve zcela jiné pozici než loni touto dobou.

Ano, ta pomoc něco stojí. Je to minimum toho co platí (nejen v penězích) Ukrajina samotná.

Netroufnu si vůbec predikovat jak budou obě země vypadat za deset let. Kdo bude stát v jejich čele. Kam budou směřovat.

Jsem ale rád, že Evropa zatím neprodala svého spojence za levnější béňo a imaginární přísliby plynu. Upřímně jsem to nečekal. Šance na zachování Ukrajinské státnosti díky tomu žije.

Všechno zkrátka něco stojí. Možnost podívat se na sebe samé do zrcadla aniž by se mi zvedl žaludek je však nezaplacení. Okamurové, Rounové, Yngland Hruškové a řada dalších si ten luxus dovolit nemůže.

Jsou dny, kdy jsem obzvlášť rád, že většina z nás zůstává v jádru člověkem.

Dnešní datum svého času taky řada kluků zapatila cenou nejvyšší.

Je to víc než symbol. Každému můžu doporučit cestu na pláže alespoň jednou za život. Za „správného počasí“, které je tam takřka pořád je historie doslova hmatatelná všude kolem.

A cestu si naplánujte tak ať se podíváte v Belgii a Francii na zásadní bojiště Velké války, která proběhla pár desítek let předtím. Blátivé mlýnky na maso a továrny na smrt.

Jsem fanda vojenské historie. Ne válek. Ty může vždycky někdo zastavit lusknutím prstu. Tu která už tolik let zuří na Ukrajině by takhle mohl zastavit nemocný muž v Kremlu. Z minuty na minutu. Snažit se to překroutit je jen budování politického kapitálu na kostech mrtvých.

Jedna archivní...

Autor: Filip Vracovský | sobota 6.6.2026 8:50 | karma článku: 10,72 | přečteno: 139x

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Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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