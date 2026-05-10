Tak nám to derby nějak nedopadlo...
Zápas to byl zajímavý, napínavý, ale fotbal občas trumfovala nejedna nefotbalová akce. Zarazil mě třeba Douděra jak hbitě se v křečích překulil zpoza lajny na trávník aby mohl zdržovat hru . Nepřekvapil mě Tomáš Chorý. Trajektorie jeho kariéry už bude mít jen sestupnou tendenci.
Mám Slávii, nebo spíš měl jsem... Po Viktorce jako druhý tuzemský klub, opravdu rád. V dobách kdy to v Plzni stálo za houby, jsem se občas dokonce jezdil podívat za lepším fotbalem do Edenu.
Pamatuji starou dřevěnou tribubu i to fluidum, které na ní panovalo.
Dneska často šampioni posledních let mluví o „Slávistické DNA“.
Jenže tahle DNA nesouzní s tím, kvůli čemu jsem jim i jako „Neslávista“ fandil já. Řehák, Houštecký, Bořil, Chorý... a často i ostatní mají k „džentlasům“ s kopačákem opravdu daleko. Osobně se nedomnívám, že je třeba předvátět se jako srdcař tím, že trumfuji druhé v primitivismu.
Slávka tohle dlouho neřešila. Dokonce si troufnu říct, že se tímto podivným projevem klubismu občas pyšnila.
Facka , kterou ji včera dalo kombo fanoušků, nezvládnuté pořadatelské služby a spící Rouček, který měl zápas přerušit hned když T sever začala lézt k ploše (Nikdy by po vyklizení toho prostoru nemohlo dojít k ostudnému finále...) bude mít snad na celé vedení žádoucí účinky.
Doufám, že nedojde jenom k honu na pachatele z plochy. Bylo by to totiž k ničemu, pokud si vedení (Nejen Slávie) nevyndá hlavu z míst kam slunce nesvítí a nepřipomene svým zaměstnancům, že na trávníků má zuřit férový boj s respektem k soupeři. Ne vyhlazovací válka.
Jejich odpovědnost je totiž veliká.
Fotbal pořád zůstává sportem, kde se pohybuje nejvíc dětí a mládeže. Naše budoucnost. Také nás stojí docela dost peněz z rozpočtů nejen státu... A nevím jak vy... Ale já na moc rád jezdím na Balkán, ale žít bych radši i dál žil trošku víc na západě...
Filip Vracovský
Filip Vracovský
Filip Vracovský
Filip Vracovský
Filip Vracovský
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...