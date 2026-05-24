Sudeťáci? V devadesátkách jsme je po zásluze tloukli jídelním lístkem...To byla paráda!
Nechci přetřásat žhavé téma Landsmanšaftu v Brně z pohledu který už je stokrát omletý. Opravdu se tam nesjíždí bývalé jednotky SS.
A ano, Hitler by své kroky proti Československu uskutečnil i bez chybné národnostní politiky vůči menšinám. Nicméně myšlenka Čechoslovakismu mu to značně ulehčila...
Stejně tak na straně druhé, pokud by někdo chtěl naznačovat, že Češi jsou tímto odpovědní za rozpoutání celosvětového konfliktu... Tak to přeci nemůže myslet vážně.
Jsem Čech a jsem hrdý na to na co můžu být. Každý národ má ale i temnější stránky své historie. Je důležité nenechat je vyhnívat. Záněty které způsobují organismu jsou pak chronické a podlamují jeho zdraví. Vztah k našim bývalým spoluobčanům německé národnosti je jak vidno jedním z nich. Stejně tak, jako třeba vztah židovskému majetku po stejné válce, která s tímto tématem úzce souvisí... Jasně, arizace ani čechoslovakizace tady neprobíhala jako na území Slovenské republiky , nicméně i tak značně boří mýtus kolem raněných obětních beránků tuzemského původu.
Co ještě dodat ať nekončíme tak trudnomyslně? U nás V Plzni jsme to Sudeťákům a Skopčákům celkem nandali hned z kraje devadesátek.
Svůj díl reparací si každej odvedl ve chvíli kdy sedl do taxíku. Cesta z jednoho konce náměstí na konec druhý se rovnala polovině nákladů cesty na Měsíc jakmile kvákl německy.
A v restauracích? Tloukli jsme je čepicema, jídelníma lístkama,šidili cenama, podváděli při placení. To vám byla paráda. Oko se mi zamží když si na to vzpomenu.
Co poslední labutí píseň místních veksláků? Kdopak si ještě pamatuje jak těm troubům ve velkým prodával před hotelem Centrál bezcenné forinty a zloté za jejich „zápaďácké“ marky. To byla teprve ta správná satisfakce za Mnichov. Kdepak ti dnešní komici, kteří můžou slavit akorát tak to, že povalili Pšenáka do krabic.
A písnička? S blogem nemá vůbec nic. V pondělí to bylo 9 let kdy pozemskou formu bytí opustil Chris Cornell a spolu s ním odešel velkej kus mýho mládí...
Filip Vracovský
Jídlem za klid ve společnosti a celosvětový Mír...
Aaaaa , nemohl jsem si pomoct a použil krásný budovatelský nadpis k blogu, který opět drze umístím do sekce fotoblogy. Skuteční fotografové snad prominou...
Filip Vracovský
Spravedlnost nejen pro Magora...
... a taky o tom, proč je někdy nad moje chápání, adorace normalizační společnosti a proč ji někdy chápu...
Filip Vracovský
Poprvé jsem tady smazal blog...
Napsal jsem ho už s předstihem, ale uložil na dnešní ráno, abych ho ještě prolétl a překontroloval. Což jsem nakonec zběžně udělal a publikoval.
Filip Vracovský
Tak nám to derby nějak nedopadlo...
Odpolední zápas „mé Viktorky“ byl jenom předkrmem před národně fotbalovým svátkem, kterým vrcholil sobotní večer...
Filip Vracovský
Osvoboditelé a okupanti? Dohady jsou místy zcestné, místy zahanbující. Podstatu míjíme...
Osobně to mám nastavené tak, že vzdávám úctu a čest všem padlým vítězných velmocí. Kluci na plážích Normandie, ani kluci u Stalingradu neumírali z lásky ke svým vůdcům...
