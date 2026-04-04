Stojí starší zaměstnanci za prd?
Firmy tvrdí, že jim vyšší věk zaměstnanců nevadí. Realita je ale jinde, říká expertka
Předsudky škodí. Starší zaměstnanci zvyšují produktivitu a jsou věrní
Předně si myslím, že koho v první řadě zajímá jen věk uchazeče o práci tak ochuzuje v prvé řadě sám sebe.
Ono to číslo opravdu není věcí zásluh.
Namixovat dobře fungující kolektiv je navíc docela alchymie. Sám jsem se s tím musel poprat mnohokrát a dobře si pamatuji, když mě vedení zamítlo servírku ve středním věku, že se zákazník chce dívat na krásný mladý lidi.
Netrvalo dva měsíce a šlo se za ní s prosíkem. Bohužel už pozdě, dávno pracovala jinde.
Nepochybuji o tom, že jsou povolání, kde je věk limitujícím faktorem kvůli fyzické či duševní zátěži. A ano, ono to spolu souvisí.
V řadě odvětví a profesí však podle mě za zaměstnáváním starších stojí předsudky. Nic víc. Byť můžeme slýchat třeba jako důvod peníze.
Dobrý manažer si ale podle mě umí poradit i ve sférách, kde rozhodují platové tabulky. Rozhodujícím faktorem je pak přínos pro firmu. Přínos, který se vždycky nemusí počítat jen na tvrdá data. Prostě některá soukolí bez určitých koleček fungují hůř. I to dobrý manažer ví.
Co se týče nových technologií... Je to opět kus od kusu. Mladí jistě znají věci „od kolébky“. To ale automaticky neznamená, že je umí „vytěžit“.
Sám patřím ve škole k těm starším a vidím to kolem sebe třeba při práci s AI na jedné straně, nebo prosté činnosti při vytváření modulů a projektů tak aby vše dávalo smysl. Nejsem génius a určitě u nás nejsem ani nejchytřejší. Ale na příležitosti a inovace mám nos, podle toho se chovám.
Že spadám do kategorie padesát+ ? Čert to vem.
Navíc vzhledem k nezbytnému stárnutí populace je nevyhnutelné, umět i nás nejuniory zapojit.
Jednou věcí k tomu samozřejmě můžeme přispět i my. Častá dehonestace typu „Mladej, dyť tomu nerozumíš! Co ty víš o životě?! Kolik dětí jsi vychovala?!“ v těch mladších touhu pracovat s námi určitě nezažehne.
Co myslíte?
A písnička? Dneska by měl narozeniny Gary Moore.
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...